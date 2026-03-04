Netflixが公式クリエイターを発表

3月5日から開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は3日、それぞれの視点からWBCの熱狂や興奮、感動を発信するNetflix公式クリエイターを発表した。思わぬ名前にネット上のファンも驚きの声をあげている。

同公式Xは「2026 ワールドベースボールクラシック最強応援団」としてNetflix公式クリエイターを発表。元プロ野球選手公式クリエイターの部門では、2006年の第1回大会で金メダルを獲得している上原浩治氏の「上原浩治の雑談魂」や里崎智也氏の「Satozaki Channel」、「江川卓のたかされ」「掛布雅之の憧球」など、錚々たるプロ野球OBによる公式チャンネルが発表された。

一方公式クリエイター部門では、動画内で国内外問わず野球を主に扱うYouTuberらが多数選出されたが、その中には登録者数1960万人を誇る人気YouTuber・ヒカキンの名前も。X上のファンは騒然となり、声をあげている。

「HIKAKINは草」

「2026年のWBC、ネトフリの本気を感じる…」

「…え、HIKAKINさん？？？？？？」

「知ってる人たちがいっぱい」

「HIKAKINが選ばれてるし、野球興味ない層にもアプローチするんやな」

「有名な野球YouTuberが並ぶ中1人だけレベチの人いて凄い」

「HIKAKINでワロタ。格上すぎるやろ1人」

「和田さんいて嬉しい。あとHIKAKIN1人だけ別格すぎてやばい」

公式クリエイターには、大会公式映像の一部が特別に開放され、それぞれの視点からWBCの熱狂、興奮、感動を発信することが可能となっている。



（THE ANSWER編集部）