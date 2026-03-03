【リカちゃん】『スーパーマリオ』とコラボ！ マリオ＆ピーチ姫スタイル登場！
タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール2種「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」が、2026年4月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞マリオとピーチ姫のリカちゃんをチェック！（写真13点）
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた⼤人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身の SNS も⼤きな話題となっている。
「リカちゃん」と「マリオ」のコラボレーションは「スーパーマリオだいすきリカちゃん」（2023年発売）に続き2回目。今回は、「マリオスタイル」と「ピーチ姫スタイル」の2種が登場する。
「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、「マリオ」のトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールのスタイルで「マリオ」のコスチュームを着たリカちゃん。「スーパースター」のバッグや ”ひげのフォトプロップス” が付属し、ディスプレイはもちろん、写真を撮って楽しめちゃう。
「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、「ピーチ姫」のコスチュームを着たリカちゃん。印象的な髪型や青い瞳などピーチ姫の特徴を表現している。ドレスは、袖にダーツをいれ、スカートの中にチュールを重ねることでボリューム感のあるシルエットを実現した。冠カチューシャや「ピーチ姫」が持っているピンクの傘が付属する。
ヒゲがかわいい「マリオスタイル」と、まさにお姫様な「ピーチ姫スタイル」、まるでマリオの世界に入り込んだようなリカちゃんをお楽しみに。
（C） ＴＯＭＹ （C） Nintendo
