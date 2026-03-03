大谷翔平「日本人はまだ取ったことがない」次に達成したい目標とは
3日から放映される、モバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」の新CMに、大谷翔平選手（31）、ダルビッシュ有投手（39）、イチローさん（52）が出演。新CMは、記憶に残るWBCでの3人の名シーンがちりばめられた内容となっている。
まもなく開幕するWBCに向け、ボールに「優勝」の二文字を力強く書き込んだ大谷選手。インタビューで、次に達成したい記録や目標を聞かれ、次のように明かした。
大谷「サイ・ヤング賞に関しては、日本人はまだ取ったことがない。個人的にも日本人の選手含めて、一番目標になりやすいところではあるのかな」
また、アドバイザーとして事前合宿に参加したダルビッシュ投手は、WBCに出場する選手たちにメッセージを送った。
ダルビッシュ「前回大会同様、チームひとつになって。チーム一丸になって、自信を持って優勝目指してください。応援しています」
（『ABEMA Morning』より）
一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI （c）2026 SAMURAI JAPAN （c）Konami Digital Entertainment