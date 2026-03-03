通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％前後での推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.97 7.30 8.61 8.19
1MO 9.74 6.50 8.65 7.63
3MO 9.48 6.30 8.54 7.55
6MO 9.55 6.56 8.73 7.77
9MO 9.59 6.78 8.81 7.94
1YR 9.54 6.93 8.86 8.01
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.98 12.04 8.57
1MO 9.19 10.44 8.13
3MO 9.25 9.86 7.84
6MO 9.50 9.90 7.97
9MO 9.61 9.96 8.06
1YR 9.63 9.93 8.11
東京時間10:02現在 参考値
リスク警戒の強い展開を受けて短期ボラは全般に上昇傾向
