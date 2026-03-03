　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.97　7.30　8.61　8.19
1MO　9.74　6.50　8.65　7.63
3MO　9.48　6.30　8.54　7.55
6MO　9.55　6.56　8.73　7.77
9MO　9.59　6.78　8.81　7.94
1YR　9.54　6.93　8.86　8.01

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.98　12.04　8.57
1MO　9.19　10.44　8.13
3MO　9.25　9.86　7.84
6MO　9.50　9.90　7.97
9MO　9.61　9.96　8.06
1YR　9.63　9.93　8.11
東京時間10:02現在　参考値

リスク警戒の強い展開を受けて短期ボラは全般に上昇傾向