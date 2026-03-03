経営再建中の日産自動車に信頼回復の薄日が差し始めたか！ 東京商工リサーチが2月12日に発表した「2026年2月『日産自動車グループ』国内取引先調査」では、日産G（グループ）の1次仕入れ先は2873社、うち製造業は4割を占め、2次仕入れ先は8977社で、1次、2次の販売先と仕入れ先は合わせて1万3524社と前年から241社が増えた。

日産自動車の26年3月期の業績予想（2月12日発表）は売上高11兆9000億円、営業損益は600億円の赤字だが、従来予想より売上高で2000億円上乗せ、営業損益で2150億円の赤字を削るなど、いずれも上方修正された。だが連結の最終損益は6500億円の赤字。前年から約200億円赤字幅を減少させたが、2年連続で最終赤字の見通しとなった。

■取引先が増加

厳しい環境のなかで日産G内のサプライチェーン増加は、日産の先行きに期待を抱かせるが、先の同社情報本部の担当者がこう語る。

「赤字決算の継続でグループの取引企業は減っていると思いましたが、中小企業の1次仕入れ先は前回の1088社から1203社へ10.5％増加しています。一方、資本金1億円以上（3603社）と上場企業（948社）で売上高、資本金規模の大きい大手取引先は減少している」

「中小取引先の増加は日産の信用が高まってきているともいえます。問題は大手との取引再開が維持できるかどうか、今後の日産の信頼回復への大きなポイントになってくると思います」

日産の赤字が前年の約6700億円から6500億円に減少したのは、研究開発や生産コストなど固定費削減が想定以上進んだこと、また円安による為替の影響が主な要因といえる。

エスピノーサ社長は会見で「26年度末には固定費で2500億円、変動費で2500億円の合計5000億円のコスト削減を目指し、巻き返しの経営改善を図る」と述べた。だが、佃モビリティ総研の佃義夫代表は厳しい意見を指摘する。

「国内外の7つの生産拠点を閉鎖し、2万人のリストラなどのコスト削減で順調に構造改革は進んでいるといいますが、実際は裏腹で縮小均衡しているだけのように見える。サプライヤーが増えたといっても系列企業がコストダウンのために取扱先を増やしているのではと思えますね」

日産車の生産を代表する神奈川県の追浜工場は27年度末で生産終了するが、すでに稼働率は従来の半減。この1月には南アフリカのロスリン工場売却が発表された。

赤字を止めるリストラは言うまでもないが、黒字転換への流れは売れる車をつくること。リストラで技術者の流出が懸念されるが“やっちゃえ日産”に多くのファンが復活を待っている。

（ジャーナリスト・木野活明）