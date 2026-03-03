『転スラ』第4期のPV解禁！OPは藍井エイル・EDはCiON【コメント全文】
テレビアニメ『転生したらスライムだった件』第4期（日本テレビ系 4月3日放送開始）のキービジュアル第1弾、PV第1弾が解禁された。また、OP主題歌は藍井エイルの「絵空事」、ED主題歌はCiONの「渇望」に決定した。
【画像】新たな敵！リムル大ピンチ 公開された『転スラ』第4期の場面カット
分割5クールで展開される第4期は、4月から連続2クール放送がスタート。解禁されたキービジュアル第1弾には、「リムル」「マリアベル」「ユウキ」が描かれ、第3期を通して描かれた壮大な各陣営の思惑、そしてシリーズ初期からの因縁の直接対峙を予感させる一枚になっている。人魔共栄圏の実現に向けて新たに動きだす、リムルの活躍が描かれる。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、現在、新作劇場アニメが公開中。
■藍井エイル
第4期オープニング主題歌を担当させていただきます、藍井エイルです。世界中から愛され続けている『転スラ』のオープニング主題歌を歌わせていただけることが決まった時は、心から驚きましたし、何よりワクワクが止まりませんでした。「絵空事」は、作品の壮大なスケールに寄り添うような激しいロックナンバーになっています。ぜひアニメと共に楽しんでいただけると嬉しいです。作品に関わらせていただく中で、皆さんの熱い想いや、物語を一緒に楽しんでいる気持ちをたくさん感じました。テンペストの未来がどんな景色を見せてくれるのか、私も一人のファンとして楽しみにしています。これからも一緒に、転スラの世界を愛し続けていきましょう！
■CiON
第4期エンディング主題歌を担当させていただくことになりましたCiON（シーオン）です。渇望は、アニメのラストを包み込むような重厚なサウンドに、“乾くほどに強い想い”を重ねた一曲です。アニメの中で、実力と優しさで仲間を増やしていくリムルの姿に勇気をいただき、この楽曲を制作いたしました。作品を愛する皆さまの想いに少しでも寄り添い、お力添え出来ればと思います。この第4期の作品を音楽でも盛り上げていけるよう頑張ります！
