あなたは、「仕事ができるようになりたい」と思ったことがありますか？

でも、「仕事ができる」とはいったい何を指すのでしょう。

プレゼンがうまいこと？ 英語がペラペラなこと？ AIを駆使すること？

……残念ながら、これらはすべて「仕事ができる人」の条件ではありません。

では、何をすれば「仕事ができる人」になれるのでしょうか？

3万人を分析して「できる人側」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社刊）著者の木暮太一氏に伺いました。

優秀なメンバーほど、指示待ちになる理由

「まじめだし、能力は高いはずなんだけど、自分から動いてくれない……」

現場のリーダーから、よく聞く言葉です。

仕事の理解も早いし、言われたことは正確にこなす。資料もきれいにつくるし、ミスも少ない。

それなのに、こちらが指示を出さないと動かない。判断を任せようとすると、逆に慎重になってしまう。

そんなメンバー、みなさんの周りにもいるかもしれませんね。

そんなメンバーを見て「もっと主体性を持ってほしい」「自走してほしい」と感じるのは自然なことです。

ただ、ここでも多くのリーダーが一つ、大きな勘違いをしています。

優秀なメンバーが指示待ちになるのは、本人の姿勢や意欲の問題ではありません。むしろ、優秀だからこそ、指示待ちになっているケースもあるのです。

真面目なメンバーが自走できなくなる構造

優秀と評価されるメンバーほど、共通している特徴があります。

それは、「リーダーの期待を外さないようにしよう」という意識がとても強いことです。

言われたことを正確にやる。求められている水準を外さない。余計なことをして評価を下げない。その姿勢自体は、組織にとってありがたいものです。

ただ、この姿勢が強くなりすぎると、むしろマイナスになってしまいます。

「自分で判断するより、確認したほうが安全」

「勝手に動いてズレるくらいなら、指示を待ったほうがいい」

とメンバーが思うようになるわけです。

こうして、行動基準が「成果」ではなく「評価」、さらには「間違えないこと」になっていきます。

このときメンバーは、サボっているわけでも、考えていないわけでもありません。

むしろ真剣に考えた結果として、「動かない」という選択をしているのです。だからこそ、「なぜ動かないんだ」とリーダーが悩んでも、状況は変わりません。

優秀なメンバーほど、評価に敏感です。これをやったらどう思われるだろうか。ここまで踏み込んでいいのだろうか。判断を間違えたら、評価が下がるのではないか。

こうした思考が、頭の中で常に回っています。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）