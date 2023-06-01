Narwal Freo Z Ultra

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にNarwal (ナーワル)のロボット掃除機が追加された。

本セールでは、フラッグシップモデル「Freo Z Ultra」、ハイエンドモデル「Freo Z10」、ロングセラーモデル「Freo X Ultra」、スタンダードモデル「Freo Pro」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Narwal Freo Z Ultra

本製品は、デュアルRGBカメラを搭載。人間の目のように立体的に周囲を認識する。また、搭載されたデュアルAIチップ（メインチップ + 専用AI CPU）は、毎秒4兆回の演算処理をし、柔軟かつスピーディに物体認識をサポート。これにより、高性能カメラが捉えた情報を安定して処理することが可能になる。

吸引力は強力な12,000Pa。汚れ検知AI「DirtSense」により、モップ洗浄時に検知した汚れの種類に応じて、洗浄温度を45～75度の間で自動調整する。ダストバッグは約120日間交換不要。清掃タスク後に45度の温風で吸い取ったゴミを乾燥させ、カビや菌の繁殖を防ぐと同時に清潔を保つ。

Narwal Freo Z10

独自の三角形モップと伸びる可動式モップ（エクステンド機能）で、隅々まで汚れを拭き取る。Narwalが独自開発したモップモジュールは、柔軟に動き、広げながらも8Nの下向き圧力を維持し、人の手による水拭きのような力強さを実現する。また、部屋にある障害物の形状に合わせて、壁際の清掃方法を自動で調整し、どんな隅も柔軟に対応。家具の隙間はモップを伸ばして左右に振動、壁沿いは下圧を強めて清掃、角や障害物はモップを引き込んでスムーズに移動する。毛絡みを自動で解消するデュアルサイドブラシと絡まりゼロフローティングブラシを搭載。

Narwal Freo Pro

10,000Paの吸引力でホコリだけでなく、ロングヘア、ペットの毛、食べこぼし、隙間の汚れなども取り除く。独自の絡まりゼロシステムにより髪の毛が絡む前に吸引するため、長い髪を効果的に掃除できる。また、周囲を360度スキャンし、高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出す。3Dストラクチャードライト技術を搭載し、人間のように障害物を瞬時に回避することができるため、1cm以下の小さな物体も正確に識別できる。