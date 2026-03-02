ふわしゅわパンケーキ成功のコツも。2月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

いつもの朝メニューがランクアップ「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年2月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！お店みたいなふわしゅわパンケーキを作るレシピや、朝食の定番メニューを少しの工夫で格上げするワザが注目されていました。

いつもの納豆ごはんに家にある食材をちょい足しするだけで、やみつきになる味に大変身。青のりの香りや天かすのサクサク感がアクセントになって、朝から大満足です。器ひとつで完成するから洗い物も楽々。忙しい朝にササっと作れて、家族みんなが笑顔になれますよ。



第4位：フライパンでOK！食パン1枚のホットサンド

4位は食パン1枚で作るホットサンドの記事でした。専用の道具がなくても、普通の丸いフライパンでOK！くりぬいた食パンに卵を流し込み、好きな具材を重ねるだけ。前日のおかずの残りも有効活用できて、ほどよいボリュームでペロリと食べられます。



第3位：朝が楽しみになるトーストのおいしい焼き方

焼き方をひと工夫するだけで、毎日のトーストがワンランクアップ。中はしっとりふわふわ、外側はさくっと食感に仕上げるには、パンの水分をキープすることが大切です。朝の忙しい時間にも実践できる簡単なテクニックで、1日を元気にスタートできるでしょう。



第2位：ホットプレートで作るしゅわふわパンケーキ

2位にランクインしたのは、フライパンでは温度管理が難しいしゅわふわ食感のパンケーキを失敗なく作れるレシピでした。フライパンの代わりにある物を使うだけで、料理初心者さんもお店みたいなパンケーキを作れます。ちょっと特別な朝に楽しみたい一品です。



第1位：沸騰1分で完成！エコなゆで卵の作り方

2月の朝ごはん記事で最もたくさんの方に読まれたのは、沸騰1分でゆで卵が作れるエコワザをご紹介した記事でした。1分沸騰させたら火を消して放置するだけで、好みの固さのゆで卵が完成。待っている間に別のおかずの調理も進められて、光熱費も時間もエコになる秀逸なワザに注目が集まりました。







クックパッドニュースでは、他にも多くの朝ごはん記事や、便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。

（TEXT：菱路子）