俳優の小芝風花が3月1日、自身のInstagramを更新し、実妹がアイラッシュサロンをオープンすることを報告した。

投稿された写真は全3枚。親友で俳優の森高愛と妹の3人が頬を寄せ合う満面の笑みのスリーショットや、妹と顔を寄せ合うお茶目なツーショットが並ぶ。さらに、実際に妹から施術を受けたというまつげのビフォーアフターを伝える目元のアップカットも収められている。

小芝はキャプションで「えっと、妹ちゃんです」と切り出し、「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」と報告。店名が「eyelash salon Stella」であることを明かし、「頑張って準備してたの見てたからいよいよかぁと自分ごとのようにドキドキしております」と妹の門出を自分のことのように喜ぶ姿を見せた。最後には「3月5日からオープンなのでご興味ありましたらぜひ」とファンへ呼びかけている。

なお小芝は1月にもInstagramのストーリーズで妹からまつげパーマの施術を受けたことを報告しており、「私は最初のお客さん」と姉妹の仲の良さをうかがわせていた。投稿にはファンから「美人姉妹すぎる」「似てる」「かわいすぎませんか!?」と驚きの声が多数寄せられている。

