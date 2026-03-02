スマホ最大級の1インチセンサーと最大17.2倍ズーム性能を備えた「Xiaomi 17 Ultra」が日本で約20万円で登場
中国のスマートフォンメーカー・Xiaomi(小米技術)の最新モデル「Xiaomi 17 Ultra」が日本でも2026年3月2日に発売されました。
Xiaomi 17 Ultra 新製品発売
日本国外では下位モデルにあたる「Xiaomi 17」も展開されますが、日本では「Xiaomi 17」はなく、代わりに「Xiaomi 17 Ultra」とカメラブランド・ライカのスタイルを受け継いだ「LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi」が展開されます。
LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi | Xiaomi 日本 | すべての仕様と機能
2機種の主要スペックは以下の通り。
Xiaomi 17 UltraLEICA LEITZPHONE powered by XiaomiプロセッサSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
CPU：プライムコア×2(最大4.6GHz)／パフォーマンスコア×6(最大3.62GHz)
GPU：Adreno GPU
AI：Qualcomm AI エンジンRAM＋ストレージ16GB＋512GB
16GB＋1TB16GB+1TB寸法162.9×77.6×8.29mm162.9×77.6×8.32mm重量218.4〜219g223.4gディスプレイ6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ
Xiaomi Shield Glass 3.0
解像度：2608 x 1200 Xiaomi HyperRGB
リフレッシュレート：1-120Hz
タッチサンプリングレート：最大300Hz
色域：DCI-P3
色深度：12bit
輝度：3500nits マルチシナリオ・ピーク輝度
アイケア DC調光
オリジナルカラー PRO | Pro HDR | ウェットタッチ技術
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)
TÜV Rheinland フリッカーフリー認証
TÜV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証リアカメラライカ ズミルックス光学レンズVARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.
・ライカ 23mm メインカメラ
5000万画素
イメージセンサー：Light Fusion 1050
センサーサイズ：1インチ
ピクセルサイズ：3.2μm 4-in-1 スーパーピクセル
F値1.67
光学式手ブレ補正 (OIS)
焦点距離23mm相当・ライカ 2億画素 75-100mm 望遠カメラ
2億画素
イメージセンサー：Samsung HPE
センサーサイズ：1/1.4インチ
ピクセルサイズ：2.24μm 16-in-1
F値2.39 - F値2.96 OIS（光学式手ぶれ補正）
焦点距離75-100mm相当
・ライカ 14mm 超広角カメラ
5000万画素
イメージセンサー：Samsung JN5
センサーサイズ：1/2.75インチ
ピクセルサイズ：1.28μm 4-in-1
F値2.2
焦点距離14mm相当
視野角(FOV) 115°フロントカメラ5000万画素 オートフォーカスカメラ
イメージセンサー OV50M
センサーサイズ：1/2.87インチ
ピクセルサイズ：1.22μm 4-in-1 ビニング
F値2.2
焦点距離21mm相当
視野角90°バッテリー6000mAh (typ)
90W 有線ハイパーチャージ
ワイヤレスチャージ：QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応防塵・防水IP68OSXiaomi HyperOS 3
見比べると搭載しているプロセッサなどに大きな差はありません。ニュースサイト・GSMArenaによると「LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi」は中国限定モデル「Xiaomi 17 Ultra Leica Edition」のグローバル版にあたり、違いはバッテリー容量が「Xiaomi 17 Ultra」と同じになっている点だとのこと。
両端末とも最大の特徴は背面上部を占有する形となっている大きなカメラ部分。超広角、広角、望遠の3つのカメラを備えており、望遠カメラは35mm換算の焦点距離が75mm-100mmのもので、AIを組み合わせた最大ズームは17.2倍。
Xiaomi 17 UltraまたはLEICA LEITZPHONE powered by Xiaomiを購入すると、通常販売価格1万9980円の専用フォトグラフィーキット「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」がもれなくもらえます。
価格はXiaomi 17 Ultraが税込19万9800円、LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomiが税込24万9800円です。