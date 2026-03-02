スマホ最大級の1インチセンサーと最大17.2倍ズーム性能を備えた「Xiaomi 17 Ultra」が日本で約20万円で登場

スマホ最大級の1インチセンサーと最大17.2倍ズーム性能を備えた「Xiaomi 17 Ultra」が日本で約20万円で登場