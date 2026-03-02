390TBのビデオゲームアーカイブがRAM・SSD・HDDの価格高騰等によりオフラインに
任天堂のゲーム等をダウンロードできるようにしていたウェブサイト「Myrient」が、2026年3月31日に閉鎖すると発表しました。資金不足等が理由だとしています。
「ビデオゲームの保存」を目的に構築されたゲームアーカイブのMyrientは、公式Telegram上でサイトの閉鎖を発表しています。理由は資金不足、悪質なダウンロードマネージャーの存在、そしてRAM・SSD・HDDの価格上昇です。
Myrientは広告を掲載せず寄付のみで資金を調達していますが、2025年にはアクセス数が増加し続けたにもかかわらず寄付金は横ばいで、毎月6000ドル(約9400万円)以上の維持費を自腹で支払っていたとのこと。
加えて、RAM、SSD、HDDの価格が急騰しているため、390TB以上のゲームをホスティングする費用とハードウェアアップグレード費用の増加を賄う手段がないのも理由だとしています。
また、運営者はMyrientのコンテンツを収益化していた悪質な利用者についても不満を表明しました。これらの利用者は寄付メッセージやサイト内のダウンロード保護機能を回避し、特定の機能を代わりに有料で提供していたとのこと。「このような悪質かつ不適切なサイト利用は、もはや容認できません」と運営者は述べています。
このようなサイトは著作権を侵害していると考えられますが、古い日本のゲームは海外で入手する手段が限られているということで、一部の人々には重宝されていたようです。閉鎖のニュースに対して嘆き悲しむ声がいくつか見られます。
