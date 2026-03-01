【「マインクラフト めじるしアクセサリー スタンダード」（全5種）】 2月第4週 発売 価格：各300円

「スティーブ」

バンダイは、ガシャポン「マインクラフト めじるしアクセサリー スタンダード」を2月第4週に発売する。全5種類あり、価格は各300円。

本商品は、サンドボックスゲーム「MINECRAFT（マインクラフト）」のキャラクターたちをモチーフにしためじるしアクセサリー。「スティーブ」、「アレックス」、「エンダーマン」、「クリーパー」、「TNT」の5種類がラインナップされており、傘やペットボトルなど持ち物に付けることができる。

「アレックス」

「エンダーマン」

「クリーパー」

「TNT」

(C)2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.