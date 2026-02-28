2日間でボギー7個 “ボギーフリー女王”山下美夢有は足踏み「まったくダメ」
＜HSBC女子世界選手権 3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞初日を3位で滑り出した山下美夢有だが、この2日間は足踏みしている。2日目は4バーディ・3ボギーの「71」、3日目は3バーディ・4ボギーの「73」。トータル4アンダー・16位で最終日を迎える。
【写真】でかすぎ！ 山下美夢有がバイクに乗ってご満悦
1番はフェアウェイから3メートルにつけてバーディ発進。しかし、その後は一進一退の展開になった。3番は3パットのボギー。6番は「ラフにボールが埋まっていた」と振り返る2打目がガードバンカーにつかまり、脱出に2打を要してボギーを喫した。12番では3パットボギー。距離が短く設定された13番パー5では、バンカーtoバンカーでパー止まり。「きょうはまったくダメだった。ピン位置がすごく難しかったけれど、なかなかチャンスにつくことがなく、バーディが来なかった」と表情を曇らせた。初日は代名詞でもある“ボギーフリー”のラウンドだったが、一転してこの2日間では7つのボギーを喫している。昨季1ラウンドの平均ボギー数は1.87で、ボギーフリーラウンドは14回でツアー1位。ボギーを減らすことをテーマのひとつに掲げて、開幕戦は3ラウンドで4個、先週は4日間で5個と安定感を示していたが、シンガポールではらしくないプレーが続いている。「そこまで悪くないけれど、コースでとなると、練習場と同じリズムで振れていない。修正して、1つでも（バーディを）獲れるようにしたい」。まだシーズンは序盤戦。最終日に少しでも好感触を得て、3月からの米本土転戦への足がかりとしたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
HSBC女子世界選手権 リーダーボード
山下美夢有の3日目スコア＆スタッツ
会場には山下美夢有の“顔”だらけ「めちゃくちゃ真剣…ひとりだけ（笑）」
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード
【写真】でかすぎ！ 山下美夢有がバイクに乗ってご満悦
1番はフェアウェイから3メートルにつけてバーディ発進。しかし、その後は一進一退の展開になった。3番は3パットのボギー。6番は「ラフにボールが埋まっていた」と振り返る2打目がガードバンカーにつかまり、脱出に2打を要してボギーを喫した。12番では3パットボギー。距離が短く設定された13番パー5では、バンカーtoバンカーでパー止まり。「きょうはまったくダメだった。ピン位置がすごく難しかったけれど、なかなかチャンスにつくことがなく、バーディが来なかった」と表情を曇らせた。初日は代名詞でもある“ボギーフリー”のラウンドだったが、一転してこの2日間では7つのボギーを喫している。昨季1ラウンドの平均ボギー数は1.87で、ボギーフリーラウンドは14回でツアー1位。ボギーを減らすことをテーマのひとつに掲げて、開幕戦は3ラウンドで4個、先週は4日間で5個と安定感を示していたが、シンガポールではらしくないプレーが続いている。「そこまで悪くないけれど、コースでとなると、練習場と同じリズムで振れていない。修正して、1つでも（バーディを）獲れるようにしたい」。まだシーズンは序盤戦。最終日に少しでも好感触を得て、3月からの米本土転戦への足がかりとしたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
HSBC女子世界選手権 リーダーボード
山下美夢有の3日目スコア＆スタッツ
会場には山下美夢有の“顔”だらけ「めちゃくちゃ真剣…ひとりだけ（笑）」
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード