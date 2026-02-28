古川陽介が移籍後初ゴールも…独2部で2位のダルムシュタットは10戦ぶり黒星
ダルムシュタット（ドイツ2部）に所属するMF古川陽介が、移籍後初ゴールを記録した。
現在22歳の古川は2024年9月にジュビロ磐田からグールニク・ザブジェ（ポーランド1部）に期限付き移籍後、2025年夏にダルムシュタットに完全移籍となったが、ここまで先発出場は1試合のみになるなど、公式戦6試合の出場にとどまっていた。
そんな古川だが、27日に行われたブンデスリーガ2部第24節のディナモ・ドレスデン戦に79分から途中出場を果たすと、0−3で迎えた90分にこぼれ球に反応したニクラス・シュミットが右足を振り抜いたところに反応し、右足ダイレクトでネットを揺らした。これが古川にとってはダルムシュタット加入後初ゴールとなった。
それでも、試合はこのまま終了し、リーグ2位につけているダルムシュタットは、試合前時点で降格圏に沈んでいたディナモ・ドレスデンに1−3で敗れ、リーグ戦10試合ぶりの黒星を喫している。なお、ダルムシュタットに所属するMF秋山裕紀は先発出場し、79分で古川と交代となっていた。
現在22歳の古川は2024年9月にジュビロ磐田からグールニク・ザブジェ（ポーランド1部）に期限付き移籍後、2025年夏にダルムシュタットに完全移籍となったが、ここまで先発出場は1試合のみになるなど、公式戦6試合の出場にとどまっていた。
そんな古川だが、27日に行われたブンデスリーガ2部第24節のディナモ・ドレスデン戦に79分から途中出場を果たすと、0−3で迎えた90分にこぼれ球に反応したニクラス・シュミットが右足を振り抜いたところに反応し、右足ダイレクトでネットを揺らした。これが古川にとってはダルムシュタット加入後初ゴールとなった。
それでも、試合はこのまま終了し、リーグ2位につけているダルムシュタットは、試合前時点で降格圏に沈んでいたディナモ・ドレスデンに1−3で敗れ、リーグ戦10試合ぶりの黒星を喫している。なお、ダルムシュタットに所属するMF秋山裕紀は先発出場し、79分で古川と交代となっていた。
【動画】古川陽介が移籍後初ゴール！
途中出場の #古川陽介 が魅せる🔥— イージースポーツ (@easysportsjp) February 27, 2026
完璧なダイレクトシュートで
今シーズン初ゴール！！⚽️#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部
⚽ブンデスリーガ2部
🆚SGディナモ・ドレスデン vs SVダルムシュタット98
📱視聴はこちらhttps://t.co/NGPN5zwsvQ@Bundesliga_JP #jubilo #ジュビロ磐田 pic.twitter.com/QwZmYfI45V