ターボ軽トラ!?

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はダイハツブースに展示されていた「ハイゼットトラックジャンボ スタークライマー｣をご紹介します。

この車両は東京オートサロン2026で、「チームモリゾウ（トヨタ）」とダイハツによる「親子喧嘩」である「軽トラカスタム対決」のために製作されたもので、”仕事“、”遊び“、そして”復興サポート“をテーマに生まれたもの。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ“新”「ターボ“軽トラ”」です！ 画像で見る（11枚）

ベースとなっているのは広いキャビンで居住性を高めた点が人気となっているハイゼットトラックジャンボですが、そのルーフ部分を大胆にもカット。これは過去にオートサロンに展示されて話題を集めた果樹園仕様の「ラグナ青果」のオマージュともなっています。

そのため、平日はルーフのない状態で果樹園などで使用し、休日はロールケージを装着して遊びにいくというような使い方ができるように脱着式ロールケージ（俗に言うジャングルジム）となっているのも大きなポイント。

そして復興サポートにも供せるように、車高をリフトアップした上で大径のオフロードタイヤを装着。また心臓部のエンジンはターボ化によってグングン走っていける力強さもプラスしつつ、誰でも運転できるようにトランスミッションには副変速機付きのCVT（パドルシフト付）を採用している点も特徴です。

また荷台部分にはオリジナルのカーゴボックス（荷箱）を積載し、こちらはキャラピラーも備えた本格的なもの。ボックス内には工具やスコップなどが搭載されていますが、使うシチュエーションに合わせて積載物を変更することで、復興サポートからキャンプなどのレジャー、もちろん仕事にも使えるフレキシブルさも持ち合わせていました。

残念ながら東京オートサロンで行われたカスタム対決は、僅差でチームモリゾウの勝ちとなりましたが、大阪オートメッセ会場での注目度は非常に高く、ダイハツの地元である大阪の地で再対決をしたらもしかするとダイハツの圧勝で終わったかもしれないと思えるほどでした。