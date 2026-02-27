hitomiが、リライトされた歌詞で自身の楽曲を再歌唱する「Re:light Project」の第1弾「there is…（LOVE）」のPVを公開した。

本作は、過去に発表してきた数々のMVの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品になっているという。

使用されたMVは、1994年から2015年までにリリースされた以下の27曲だ。

◆ ◆ ◆

〈使用楽曲リスト / ※登場順〉

there is…（original ver. / 1999年）

MARIA（2000年）

innocence（2001年）

GO TO THE TOP（1995年）

Journey（2015年）

Understanding（2002年）

WISH（1999年）

SPEED☆STAR（2004年）

Let’s Play Winter（1994年）

INNER CHILD（2001年）

BUSY NOW（1997年）

Someday（1999年）

Progress（1998年）

Love Angel（2005年）

IS IT YOU?（2001年）

CANDY GIRL（1995年）

キミにKISS（2000年）

Japanese girl（2005年）

LOVE 2000（2000年）

心の旅人（2004年）

problem（1997年）

by myself（1996年）

SAMURAI DRIVE（2002年）

WE ARE “LONELY GIRL”（1995年）

ヒカリ（2004年）

君のとなり（1999年）

flow（2002年）

◆ ◆ ◆

歌詞をリライトしたのは、アーティストとして共に同じ時代を歩んできたDo As Infinity・伴都美子。hitomi本人から直接オファーをし、実現したとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️伴都美子（Do As Infinity）コメント

今回hitomiさん直々に依頼のお手紙をくださり直接会ってお話をした上で お気持ちに応えたいと思い参加させていただきました。「there is…（LOVE）」はhitomiさんの楽曲の中で特に大好きな曲なのでオマージュという形で表現しました。アーティストとして同じ事務所の先輩でもあり､一人の女性としてリスペクトしてるので純粋にとても嬉しかったですし 背筋が伸びる思いでした。昔から変わらぬhitomiさんのチャレンジ精神を見習いたい！ ライブで生歌を聞いたら泣いちゃうかも。改めまして30周年おめでとうございます♡

◆ ◆ ◆

