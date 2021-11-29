ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）ドジャースとのオープン戦「３番・一塁」が予定されていたが、疲労とワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けての一時帰国への長時間移動を考慮しでベナブル監督が決断した。

ベナブル監督は「ムーニー（村上）は全身の筋肉痛がある。彼は今日プレーすることを望んでいた。最終的には私が彼をラインナップから外す決断を下した。彼はキャンプにフル参加していた。明朝には長時間のフライトがあるので、今日プレーしないことが彼にとって最善の利益であると考えた」と話した。

また、村上の第一印象については「とにかく人間性が素晴らしい。この若いグループの一員となる能力、彼の性格はアメージングだ。特に、我々が彼のトレーニングや準備において過去に彼がやってきたこととは異なることを要求したが、これほど適応力があるとは素晴らしい」

守備に関しては「彼は一塁の守備を非常に懸命に取り組み、そこで快適にプレーしてポジションの細かなニュアンスを理解できるようになった。同時に三塁でのグラブさばきやスキルも維持している」

最後に「彼には全身に疲労がある。〔キャンプでは）強行な調整だった。だから彼には１日の休みが必要なのだ」と締めくくった。