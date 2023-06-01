フジテレビ「すぽると！」が２２日深夜、放送され、ＷＢＣ日本代表の村上宗隆（ホワイトソックス）が大谷翔平（ドジャース）から受けたアドバイスを取り上げた。ＷＢＣではベンチで大谷からアドバイスを受けるような姿が話題になったが、元阪神の鳥谷敬氏が村上に直接聞くと、「肩の位置とか、肘の位置の話だったんで」「上に上げるならもっと肘を張った方がいいし、その角度だったらもうちょっと左手を下にした方がいい、みた