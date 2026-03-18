今シーズンからメジャーリーグでプレーする村上宗隆選手がメジャー1号となるホームランを放ちました。【映像】村上宗隆選手がオープン戦で“メジャー1号”WBCでの戦いを終えてチームに合流したホワイトソックスの村上は日本時間けさのアスレチックスとのオープン戦に4番ファーストで先発出場。5回の第3打席でメジャー移籍後第1号となるソロホームランを打ちました。来週金曜日の開幕戦に向けて順調な仕上がりを見せていま