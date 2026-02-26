三上悠亜「久しぶりのボブ」印象ガラリな姿にファン熱狂「新鮮」「圧倒的な美しさ」
【モデルプレス＝2026/02/26】レントの三上悠亜が2月25日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を公開した。
【写真】SKE出身元セクシー女優「印象変わって新鮮」新ヘア×へそ出しの最新ショット
三上は「久しぶりのボブ！！少し伸びてきて長めだけどエクステ取ったよ」とコメントし、リボンがたくさんあしらわれたピンクのヘソ出しトップスを着用した写真を投稿。ロングヘアから肩下までの内巻きのボブにイメージチェンジし、印象をガラリと変えた姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ボブすごく似合ってる」「可愛すぎる」「印象変わって新鮮」「ガーリーな洋服に合ってる」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆三上悠亜、ヘアチェンジ公開
◆三上悠亜の投稿に反響
