【METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞】 3月3日 予約開始 6月 発売予定 価格：38,500円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」を3月3日に一般店頭予約を開始する。発売は6月を予定し、価格は38,500円。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場したモビルスーツ「ストライクフリーダムガンダム」をMETAL BUILDで立体化。METAL BUILDならではのシャープな造形とデザインアレンジに加え、高い質感、電解メッキでの金色の関節も再現されている。

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のチーフメカ作画監督、重田智氏が監修し、8基のドラグーンはクリアパーツが採用されている。ビームライフルは連結ギミックに独自の解釈を盛り込んで合体時の全長は約270mmとなる。

ビームシールドはPETパーツとプラスチック成型パーツの組み合わせた複層式が採用されている。

(C)創通・サンライズ

※本商品は2015年11月発売の「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム」から、梱包形態の変更、補助支柱の追加を行った商品です。