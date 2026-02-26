「厳戒態勢を敷くことになります」

NPB関係者がこう言うのは、27、28の両日、名古屋市内で中日との練習試合を行う侍ジャパンの警備体制だ。

宮崎合宿に参加した選手に加え、昨25日までに鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）が揃って名古屋入り。大谷翔平（ドジャース）もチームに合流し、26日の練習から参加する可能性がある。

実際、侍ジャパンが滞在する名古屋市内の高級ホテルは、最大級の警備体制をとっている。冒頭のNPB関係者が続ける。

「昨年から地元の愛知県警と連携して、綿密にシミュレーションを行いました。警察の指導のもと、こちらも警備員を配置し、地元警官の方も警備に当たっていただくことになりました。ホテルには、敷地内の導線、仕切り等も含めて、協力をしていただいています」

実際に宿舎を訪れたファンは、その様子をこう語る。

「25日は非公開練習ながら、選手が移動するバスの出待ちが30人ほどいました。選手の通路は厳重に導線が敷かれていた。警備員に加えて、警官もいましたね。数十人はくだらないでしょう。サインをしてもらえる感じでは全くないですね」

バンテリンドームナゴヤでの2試合が終われば、次は阪神、オリックスと強化試合を行うため、大阪へ移動する。交通手段は新幹線が有力視されているが、チーム関係者によれば、その警備はさらに強固になるという。

「なにしろ大谷が同行しますからね。かなりの人数のファンが駅に大挙するのは確実。移動便はチーム関係者以外は非公表です。大谷は前回大会時、新幹線で移動しましたが、混乱を避けるためにチーム全体での移動に難色を示していました。それでも100人規模の警備員が配備され、代表選手が乗車するグリーン車は他の客の立ち入りが禁止された。今回も大谷ら侍ナインは厳戒態勢の中、大阪、本戦が行われる東京を転戦することになります」

侍Jは予算潤沢、チャーター代も負担

大谷はチャーター機で所属球団のアイアトン通訳らを伴って来日。名古屋へのチャーター移動に関しては、報道陣をシャットアウトする徹底ぶりである。アイアトン通訳は主に大谷、山本由伸を支える。WBCI管轄となる3月1日以降は12球団から派遣されているトレーナーはチームエリアへの立ち入りが禁止になるが、MLBからチームスタッフとして派遣されたアイアトン通訳は別。大谷は心置きなく、世界の強豪と対峙する。

「メジャーリーガーの来日に伴うチャーター機の使用料は、侍ジャパンが負担すると聞きました。前回大会時は大谷が東京から名古屋に移動した際のチャーター機の使用料を、本人が自腹で用意したにもかかわらず、わざわざ侍ジャパンが支払ったほど。今回は『予算』も潤沢です。これまで宮崎合宿時に行われていた練習試合（今回はソフトバンク）を有料に変更。2日間で約6万人を動員した。全席種の入場料を平均3000円とすると、総売り上げは約1億8000万円。グッズも飛ぶように売れたし、チャーター代を払う余力はあるようです」（広告代理店関係者）

名古屋のボルテージも上がってきた。中日との2試合の当日券に関するアナウンスは25日時点で行われていないものの、完売は必至。大谷らメジャーリーガーは大会規定により、試合には出場できないが、前回大会時と同様に打撃練習を行えば、それだけでもファンは大いに満足するだろう。

ソフトバンクとの練習試合の2戦目（23日）は散発2安打でゼロ封負けした打線も、大谷らの参戦で一気に状態が上向く可能性がある。

国内組で臨んだ侍ジャパンは、最速159キロ右腕のスチュワートを筆頭に、球威のある投手相手に手も足も出なかった。井端弘和監督は「全くタイミングが合っていないわけではない」とした一方、「メジャーの審判は若干、高めも取る。そこの対策をしていかないといけない」とした。いわゆる速くて強いボールへの対処が不可欠だが、これも、メジャーリーガーからすればお手の物。国内組も、彼らの打撃は大いに参考になるだろう。

近日中には「野手会」が予定されているという。1次ラウンド初戦の台湾戦まで残り8日。鈴木、吉田に加え、大谷も参加すれば野手の結束力も一層、高まるはず。まずは「OHTANI IN NAGOYA」で、余勢を駆って本番に臨みたいところだ。

ところで、WBCで大谷は本当にマウンドに上がらないのか。ドジャースサイドは「ない」と断言しているものの、肝心の大谷本人が土壇場で“心変わり”する可能性は否定できない。その性格を熟知する栗山前監督は「（自分が投げると）絶対に言う」と話していて…。いったい今何が起きているのか。

