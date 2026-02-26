同窓会で憧れの彼と再会♡ しかし、初デートで【衝撃発言】をされて....主人公激怒！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同窓会で、昔好きだった同級生と再会。思いがけない告白からデートへと発展し、まさに同窓会マジックと浮かれる主人公を待ち受けていた思わぬ展開とは？

＜前回のお話＞

同窓会で昔好きだった同級生と再会し、「ずっと好きだった」と告白されて念願のデートへ行くことになりました。

しかし、おしゃれなレストランで彼は自分の自慢話ばかりで、私の話には無関心。

ときめいていた心に、少しずつ違和感の影が落ちていったのです。

そしてこのあと、彼がとんでもない発言を...！

食事も終盤に差し掛かった頃、彼の態度はさらにエスカレート。自分の優秀さをアピールするだけでなく、「それに比べて君は地味な仕事で大変そうだな」などと、私を露骨に見下すような発言を繰り返すようになったのです。

かつて思いを寄せていた素敵な同級生の面影はすっかり消え失せ、目の前にいるのはただの傲慢な男性でした。私はあまりのショックに言葉を失い、ただ俯いて聞いていることしかできませんでした。

そして、私の沈黙をどう受け取ったのか、彼はとんでもない発言をしてきました。「俺みたいな稼いでる男と付きあえば、君ももっと楽な生活ができるよ。だから俺と付きあってよ」と、上から目線で交際を迫ってきたのです。

好意からの言葉というよりは、まるで私を自分の引き立て役のように扱おうとする態度に、私は大きなショックを受けました。やさしかった彼の姿は完全に崩れ去り、悲しみよりも怒りが湧いてきました。