同窓会で憧れの彼と再会♡ しかし、初デートで【衝撃発言】をされて....主人公激怒！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同窓会で、昔好きだった同級生と再会。思いがけない告白からデートへと発展し、まさに同窓会マジックと浮かれる主人公を待ち受けていた思わぬ展開とは？
止まらない彼の自慢話。そしてついに飛び出した信じられない言葉
＜前回のお話＞
同窓会で昔好きだった同級生と再会し、「ずっと好きだった」と告白されて念願のデートへ行くことになりました。
しかし、おしゃれなレストランで彼は自分の自慢話ばかりで、私の話には無関心。
ときめいていた心に、少しずつ違和感の影が落ちていったのです。
そしてこのあと、彼がとんでもない発言を...！
食事も終盤に差し掛かった頃、彼の態度はさらにエスカレート。自分の優秀さをアピールするだけでなく、「それに比べて君は地味な仕事で大変そうだな」などと、私を露骨に見下すような発言を繰り返すようになったのです。
かつて思いを寄せていた素敵な同級生の面影はすっかり消え失せ、目の前にいるのはただの傲慢な男性でした。私はあまりのショックに言葉を失い、ただ俯いて聞いていることしかできませんでした。
そして、私の沈黙をどう受け取ったのか、彼はとんでもない発言をしてきました。「俺みたいな稼いでる男と付きあえば、君ももっと楽な生活ができるよ。だから俺と付きあってよ」と、上から目線で交際を迫ってきたのです。
好意からの言葉というよりは、まるで私を自分の引き立て役のように扱おうとする態度に、私は大きなショックを受けました。やさしかった彼の姿は完全に崩れ去り、悲しみよりも怒りが湧いてきました。
百年の恋も冷める瞬間。同窓会マジックが完全に解けた私の決断
彼のその言葉を聞いた瞬間、私のなかで張り詰めていた糸がプツリと切れました。
「ずっと好きだった」という甘い言葉も、ただ自分を優位に見せるための手口だったのだと気づいたのです。中学生の頃から抱いていた淡い恋心も、同窓会でのときめきも、すべてが一瞬にして冷めきっていくのがわかりました。
このまま彼と一緒にいても私が幸せになれるはずがないと悟り、私は毅然とした態度でその場を立ち上がりました。私は彼に向かって、「あなたとは価値観があわないみたい」と冷たく言い放ち、会計を自分の分だけ済ませて足早でレストランを後にしました。
帰り道、冷たい夜風に当たりながら、私の心は不思議とスッキリと晴れ渡っていました。同窓会マジックという一時的な幻に惑わされず、本当の彼を知ることができてよかったと心から思えたからです。過去の思い出は美しいまま胸にしまい、私は前を向いて歩き出そうと決意しました。
いかがでしたか？同窓会での再会はロマンチックですが、年月を経て相手が変わってしまっていることも少なくありません。過去の思い出に縛られず、目の前の相手の本質をしっかり見極めることが大切ですね。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部