「黒崎さん」小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、ラストの掛け合い撮影秘話に「尚更メロすぎる」「自然すぎて気がつかなかった」
【モデルプレス＝2026/02/25】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）の第7話が、24日に放送された。放送後、豊嶋が自身のX（旧Twitter）を更新し、撮影秘話を明かした。＜※ネタバレあり＞
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
第7話のラスト、小春（豊嶋）と黒崎さん（山中）は貸し切りのイルミネーションデートへ。翌週から全国各地で開催されるサイン会を控え、しばらく会えなくなると漏らす黒崎さんに、小春は「帰ってくるのを待っているので、頑張ってください！」と健気にエールを送る。それに対して、黒崎さんは「嫌です」と小春を抱き寄せ、「僕は小春さんとこうしていたいです」と切実な想いを吐露。小春に「ダメです」と優しく諭されると、今度は「でしたらこちらだけでも」と懐から婚姻届を提示する。
黒崎さんの斜め上の提案に、小春が「もう、なんでそうなるんですか！？」と呆れると、黒崎さんが「お願いします」小春が「ダメです」と2人の押し問答がスタート。最終的には「やっぱり嫌です…」と子供のように駄々をこねる黒崎さんを、小春が容赦なく「ダメです」と一蹴。最後には黒崎さんがあざとく「お願いします」と懇願し、2人のやり取りは幕を閉じた。
放送後、豊嶋は自身のXを更新。「婚姻届のくだりは、小春の『もう、なんでそうなるんですか！？』以降アドリブでお送りしています」と、ラストシーンがアドリブであったことを明かした。
この投稿には「アドリブなの尚更メロすぎる」「天才」「尊い」「自然すぎて気がつかなかった」「もう一回見返したい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」
◆豊嶋花「黒崎さんの一途な愛がとまらない」ラストの撮影秘話明かす
◆豊嶋花の投稿に反響
