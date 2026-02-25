《超ド級国民的アイドルと爆人気アナウンサーの2026年“最大級”熱愛記事》との前宣伝で、２月25日11時30分配信を予告した女性セブンプラスの熱愛スクープはSnow Manの宮舘涼太（32）と、日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）だった。

同誌は2月の早朝、黒田アナが宮舘の自宅から日本テレビに出勤する姿をキャッチ。前日夜からのお泊まりで、ふたりが昨年から親密になり、主に宮舘の自宅中心で愛を育んでいると伝えた。詳細は26日発売の「女性セブン」が伝えているというのだが、スポーツ紙芸能デスクはこう言う。

「Xに予告投稿がアップされて以降、SNSは『いったい誰なのか』とざわつきはじめ、様々なタレントの名前が挙がっていました。男性はシルエットなどから、『Snow Manの目黒蓮ではないか？』という噂が拡がり、女性はTBSの南後杏子アナが有力視された。２人に共演歴などはなく、出会った経緯などで憶測が飛び交い、盛り上がっていきましたが正解は宮舘と黒田アナ。事実ならなるほど人気のカップル誕生です。宮舘は『ダテ様』の愛称で人気ですし、黒田アナは朝の情報番組『DayDay.』木曜MCなどでポスト水卜麻美アナの呼び声もありますから。とはいえ、今回の熱愛報道を勝手に目黒と思い込んだファンは『めめじゃなかった』と喜びとガッカリが交錯したような状態になっています」

ファンを沸かせ、記事を宣伝する新手の手法なのだろう。これが見事にハマったようだ。

「目黒は今年1月からカナダのバンクーバーに渡り、話題のハリウッドドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に専念しています。1年近い長期ロケになる予定で、4月公開の主演映画『SAKAMOTO DAYS』プロモーションで一時帰国すると見られているくらい。売れっ子グループSnow Manのなかでも大忙しの人気者ですし、2月に国内でお泊り愛は冷静に考えればあり得ない。それでも、目黒の名前が挙がるのですから、それくらファンがいて、私生活も注目されているということでしょう。『（目黒が）海外で寂しい時に煽るな』との恨み節もあがっていました」（同）

■愛犬「モコちゃん」に嫉妬の声があがるほどの人気ぶり

それほど熱烈ファンを惹きつける目黒の人気が結果的に、改めて知れ渡ったということか。

「ファン対応での誠実さと配慮では高く評価されていますから」と、目黒を知る芸能ライターはこう言う。

「ライブでは1人でも多くのファンに感謝を伝えようと走り回り、東京ドームなどで客席をまわるときは『がむしゃらに手を振る』と言い、『腕がちぎれそう』と笑ったりするんです。『モコちゃん』というポメラニアンのメス犬を飼っていて、カナダにも連れて行っているようなのですが、モコちゃんを可愛がる姿も『優しい』『癒される』とファンはメロメロで、モコちゃんに嫉妬するようなコメントもあるくらいです」

今回の熱愛報道が目黒だったとしたら、熱烈ファンの反応はより、大変なものになっていたことだろう。「ダテ様でよかった」とSnow Manファンの多くは胸を撫で下ろしているかもしれない。

◇ ◇ ◇

