田中裕二、星野源へ「誰だあいつ」「格好よくない」10年前の発言を経緯説明「本当にサイテー」
お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の太田光（60）とともに出演。同時間帯裏番組のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）について言及した。
「星野源のオールナイトニッポン」は前週の番組内で3月31日深夜放送回での終了を発表。10年の歴史に幕を閉じる。
番組では10年前、星野源が裏番組のパーソナリティーを務めることを知らされ、田中が「星野？ 星野って誰ですか？」「俺、何とも思ってないんだけど。みんなが星野源星野源、うるせーよ」「知らねーよ、誰だあいつ」「特に格好よくないじゃない」などと挑発している音声がジングルとして使用された。
田中は「いくら10年前でも酷いね。あれはないよ。本当にサイテーだよな」と自らの発言にツッコミを入れた。「10年前、あれは酷いね。みんな周りが、裏が星野源だ！ 星野源だ！って言ってるから腹立って」と当時の発言の意図を説明。さらに「本当に申し訳ない。みんながビビってんのが、情けなくて。そっちが勝っちゃった」と補足。その後、太田は星野とのラジオ共演を熱望した。