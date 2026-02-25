´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¹á¤ê¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¿·ÂÎ¸³¤Ø¡ªUU¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È¡×
À½Ìô²ñ¼Ò¥¢¥é¥¯¥¹¤«¤é¡¢¹á¤ê¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUUUU¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È¤Î2¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡¢´Å¤µ¤Î¸ÄÀ¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¹á¤ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥»¥ë¥Õ¥±¥¢Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
UUUU¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¥Ö¥é¥ó¥É¡§UUUU¡Ê¥æ¡¼¡ËÅ¸³«À½ÉÊ¡§¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ª¥ß¥¹¥ÈÅ¸³«¹á¤ê¡§¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ë¥é¡¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§980±ß¡Á1,480±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥¢¥é¥¯¥¹¤Ï·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ¤ä±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿UUUU¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ÎÏÈ¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë·ÏÅý¤Î¹á¤ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤È³°½Ð»þ¤Î¥±¥¢¤òÆ±¤¸¹áÄ´¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UUUU ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥ó¥×¡¼
ÆâÍÆÎÌ¡§300mL´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,480±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¹á¤ê¡§¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ë¥é¡¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¥¿¥¤¥×¡§¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÉÔÍ×¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼½èÊý¡§¥·¥ê¥³¡¼¥ó¡¦¥µ¥ë¥Õ¥§¡¼¥È¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥ê¡¼
¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ë¥é¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¤È¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ»Ì©¤Ê´Å¤µ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹áÄ´¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½èÊý¤ÇË¢Î©¤Á¤ÈÀö¤¤¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤·¡¢Ëà»¤¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç»ØÄÌ¤ê¤è¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤è¤¦¤Êàèàá¿§¤Î±ÕÂÎÀß·×¤â¡¢¹á¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
UUUU ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È
ÆâÍÆÎÌ¡§48mL´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇÈ´¡ËÈÎÇäÌ¾¡§¥Ç¥ª¥í¡¼¥·¥ç¥ó M¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¡§À©´À¡¢Èé¤Õ´À½¡¢¤ï¤¤¬¡Êæþ½¡ËÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¥¹¥ë¥Û¥ó»À°¡±ô¡¿¥·¥á¥ó-5-¥ª¡¼¥ë
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥à¥¹¥¯¤ò½Å¤Í¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
À©´À¤È»¦¶Ý¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Î¥ß¥¹¥È¤ÇÇò»Ä¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥È¡¼¥ëÇÛ¹ç¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÁ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüÃæ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÍÑÅÓ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡ù
¹á¤ê¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ø¥¢¥±¥¢¤È¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ËÅý°ì´¶¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
´Å¤µ¤ÎÊý¸þÀ¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¹áÄ´¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç°õ¾Ý¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¹á¤ê¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¿·ÂÎ¸³¤Ø¡ªUUUU¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. UUUU¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î20Æü¤Ç¤¹¡£
Q. Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï²¿¼ïÎà¤ÎÀ½ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È¤Î2À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Q. ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎÆâÍÆÎÌ¤È²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
300mL¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï1,480±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ç¥ª¥ß¥¹¥È¤ÎÆâÍÆÎÌ¤È²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
48mL¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
