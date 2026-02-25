この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？最高に斬新で楽しいショー作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🐰🦞🌏🚭🕶️」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？ ヒントは、最高に斬新で、最高に楽しいショー作品です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「BADDY（バッディ）−悪党（ヤツ）は月からやって来る−」でした！ 「地球、禁煙マーク、サングラス、オマール（エビ）」などの絵文字で、この作品を彩る愉快な要素や登場人物たちを表しています。 世界統一され、戦争も犯罪も全ての悪が鎮圧されたピースフルプラネット“地球”に、月から放浪の大悪党バッディが乗り込んでくる物語。 唯一無二の設定とその斬新さが話題を呼んだ芝居仕立てのショー作品ですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部