この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？最高に斬新で楽しいショー作品！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？
意外と難しいこのクイズ。
「🐰🦞🌏🚭🕶️」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？
ヒントは、最高に斬新で、最高に楽しいショー作品です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「BADDY（バッディ）−悪党（ヤツ）は月からやって来る−」でした！
「地球、禁煙マーク、サングラス、オマール（エビ）」などの絵文字で、この作品を彩る愉快な要素や登場人物たちを表しています。
世界統一され、戦争も犯罪も全ての悪が鎮圧されたピースフルプラネット“地球”に、月から放浪の大悪党バッディが乗り込んでくる物語。
唯一無二の設定とその斬新さが話題を呼んだ芝居仕立てのショー作品ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部