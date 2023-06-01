2030Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤«¤é½ÀÆ»¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¡¡¤µ¤é¤Ë²Æ¢ªÅß°Ü¹Ô¤¬Éâ¾å¤¹¤ëàÂç·êá¶¥µ»
¡¡£²£°£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤ÇÃíÌÜ¤Î¿·¶¥µ»¤È¤Ï¡½¡½¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ï¸ÞÎØ¶¥µ»¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æµ¨Âç²ñ¤Î°ìÉô¶¥µ»¤òÅßµ¨¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤êËÜ³Ê¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¡£Åßµ¨¶¥µ»¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤È¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²Æµ¨¤«¤é¤Ï½ÀÆ»¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Åß¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢àÂç·êá¤È¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¶¥µ»¤Î¸ÞÎØ¼ïÌÜÆþ¤ê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ï£Ã¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤«¤éÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¼Â»Ü¶¥µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¡¢¼ã¼ÔÃæ¿´¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡×¶¥µ»¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£î£ï£÷£Â£ò£á£é£î£ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï£É£Ï£ÃÂ¦¤¬¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹ç¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÎÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê£¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¤â¸Å¤¤¶¥µ»¤Î°ì¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë½÷»Ò¶¥µ»¤ÏÁË¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¤â¸·¤·¤¤¸¡¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Âç²óÅ¾¤Ï¡ÖÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¶¥µ»¡£´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë·Á¼°¤À¤¬¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÂ¾¼ïÌÜ¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£³£°Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¡¢²Æµ¨¸ÞÎØ¤Î°ìÉô¶¥µ»¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¡£²Æµ¨Âç²ñ¤ÎÈîÂç²½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢£É£Ï£Ã¤Ï¡ÖÁ´´Ø·¸¼Ô¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡Ê²ÆÅß¤Î¡Ë¶¥µ»¼ïÌÜ¿ô¤Î¶Ñ¹Õ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë²Æµ¨¸ÞÎØ¤«¤é¤Ï½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É³ÊÆ®µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¡ÖÅß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¢¤Þ¤ê±ï¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°Ü¹Ô¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆàÂç·êá¤È¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¶¥µ»¤Î¸ÞÎØÆþ¤ê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬£µ¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë£±£¸Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹Âç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯¥À¥«¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¸ÞÎØ¼ïÌÜÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤âàËÜ²Èá¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²Æµ¨Âç²ñ¤òÈò¤±¤Æ¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¸ÞÎØ¼ïÌÜÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¤É¤¦¤«¤Ê¡££Æ£É£Æ£Á¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¸ÞÎØ¤Ç£±£±¿ÍÀ©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤«¤é¾º³Ê¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥«¥º¤³¤È£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£Ê£³Ê¡Åç¡Ë¤â¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥¹¡Ë¤â¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸ÞÎØºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î»²Àï¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£