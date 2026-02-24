この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberとして活動する「おにまるちゃんねる」が、「【速報】ワンバンクがApple Pay対応！最新チャージルートを徹底解説」と題した動画を公開した。

動画では、プリペイドカード「Onebank（ワンバンク）」がiPhoneのApple Payに対応したことを受け、その具体的な登録方法や、ユーザーが最も関心を寄せる「お得なチャージルート」、そして運営側がApple Pay対応に踏み切った背景にあるビジネス的な狙いについて、実機検証を交えて詳細に解説されている。

おにまる氏はまず、アプリをアップデートすることでAppleウォレットへの追加が可能になると説明。ただし、カード番号が「457575」から始まる旧デザインのカードはApple PayやGoogle Payに対応していないという注意点を挙げた。

動画の核心となるのは、ワンバンクを中心とした資金移動ルートの検証だ。おにまる氏は「全部僕が手作業で実際チャージしてみて調べた」と語り、IDEA、Kyash、JAL Payなどからはチャージが可能である一方、ANA Payやファミペイバーチャルカードからは不可であったとする結果を表で示した。また、ワンバンク残高からの出口戦略として、モバイルSuicaやPASMOへのチャージは可能だが、nanacoやWAONへは不可であることも確認されている。

さらに、ポイント還元を最大化するための「お得チャージルート」として、JAL Payやau PAYプリペイドカードを経由する方法を紹介。ただし、三井住友カード ゴールド（NL）など一部のクレジットカードでは、他社決済サービスへのチャージがポイント付与の対象外となる改悪が予定されている点にも触れ、情報の鮮度に注意を促している。

解説の終盤で、おにまる氏はワンバンクがApple Payに対応した目的について言及した。「プリペイドカードからプリペイドカードへのチャージは、カード会社からするとあまりやってほしくないこと」とし、決済手数料が低いチャージ利用よりも、実店舗での決済に使われることで得られる手数料収入や、「どこで何を買ったか」という購買データの獲得こそが狙いであると推察。「みんなチャージだけじゃなくて、ちゃんと実店舗でお買い物してくれるだろう」という運営側の期待を代弁する形で解説を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:09

Appleウォレットへの登録手順と旧デザインカードの注意点
02:51

徹底検証、ワンバンクへチャージ可能なカードと不可のカード
04:20

モバイルSuicaはOK、nanacoはNG？チャージ先の実践結果
06:50

JAL Pay起点の「お得なチャージルート」と今後の改悪予定
09:30

「チャージだけでは儲からない」Apple Pay対応の真の狙い

