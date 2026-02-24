¹¾¸Í¤ÎÀ¤¤«¤éÌó400Ç¯¡Ä¾ëÀ×¤Ëºé¤¯¡Ø²éÎ¶Çß¡Ùº£Ç¯¤â¸«º¢¡¡¡Ö¸Ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¿´ÇÛ¼õ¤±¤ë¤â2Ç¯Á°¤«¤é²óÉü¡¡·§ËÜ¡¦È¬Âå»Ô
·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤ÎÈ¬Âå¾ëÀ×¤Ë»Ä¤ë¾¾°æ¿À¼Ò¤Ç¡¢Çß¤ÎÌÚ¡¦²éÎ¶Çß¡Ê¤¬¤ê¤ç¤¦¤Ð¤¤¡Ë¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬Âå¾ëÀ×¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾¾°æ¿À¼Ò¤ÎÇß¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó380Ç¯Á°¡¢ºÙÀî»°ºØ¤¬¼ê¿¢¤¨¤·¤¿¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²éÎ¶Çß¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÇß¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¸©¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ùÎð¤Ï400Ç¯¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡Ö¸Ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤´¤í¤«¤é¼ùÀª¤¬²óÉü¤·¤ÆÂô»³¤Î²ÄÎù¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¾ë¼ç¾¾°æ²È¤ÎÆüËÜÄí±à¤â»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÀÅ¤«¤ÊÉ÷¾ð¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸«º¢¤Ïº£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£