【ライブレポート】EDテーマを書き下ろしたこっちのけんともゲスト出演！『The Wakey Show』初のNHKホール公演を開催

NHK Eテレの朝のおめざめ番組『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』によるコンサート『The Wakey Show LIVE』が2月21日・22日に東京・NHKホールで開催。会場に足を運んだ親子連れは、2日間・4公演で12000人超。『The Wakey Show』初のNHKホール公演をめいっぱい楽しんだ。

■歌やダンスにコントで、子どもたちの笑顔が会場にあふれた2日間4公演

DJ・ウェイキー（幹葉）、ヴィーテ（助川真蔵）、マリーゴール（早希）、ポピン（椙山さと美）、モッソ（山下優太郎）、ドーネ（chay）。『The Wakey Show』の仲間たちが、番組エンディングテーマ「それもいいね」（こっちのけんとの書き下ろし楽曲）をはじめとする人気曲を一挙に披露。スペシャルゲストとして、こっちのけんと、ハライチ（岩井勇気・澤部佑）、ザ・マミィ（林田洋平・酒井貴士）も登場し、スペシャルなステージが繰り広げられた。

ロビーには記念撮影コーナー、物販コーナーなどが設置され、多くの観客で賑わっていた。“Ｗ”マークの緑のキャップ（オフィシャルグッズ）やお手製のうちわ、キャラクターの扮装をした親子も多く、『The Wakey Show』の人気ぶりを実感できた。

ステージ上には番組でおなじみのサニーストリートの世界が広がる。住人たちの前説のあと、ジョン・カビラによるアナウンスでコンサートがスタート。Wakeysの仲間たちを紹介する楽曲「サニーストリートのなかま」で華やかに幕を開けた。

ウェイキーの紹介で客席から登場したのは、スペシャルゲスト・こっちのけんと。大きな歓声と拍手が響き渡るなか、ステージに上がったこっちのけんととWakeysは「クラップ＆コール」を披露。バンドの演奏にあわせて手拍子のコール＆レスポンスで会場の一体感がさらにアップし、会場が笑顔で盛り上がる。

さらにザ・マミィ、ハライチが登場し、お笑いLIVEコーナーへ。言葉遊びをテーマにしたネタは、親子で安心して楽しめる“優しいお笑い”だ。

コンサートの中盤は、音楽LIVE、ダンス、そしてWakeysとゲストが共演するコントコーナーを交えながら進行した。

まずは楽器の種類や音楽記号を軽やかなメロディにのせて紹介する「アバンドーネ！」（ドーネ）。さらに植物の成長の仕組みをテーマにした「Plants Song」（モッソ）ではモッソ、けんと、マリーが豊かなハーモニーを響かせた。音楽を楽しみながら、いろいろな分野の知識を自然に得られる。これこそが『The Wakey Show』の魅力だろう。

続いてはザ・マミィの林田洋平の脚本によるコントライターズ(1)。ポピン、モッソ、ドーネ、ザ・マミィが参加した“サニーストリートにスーパースターがやってくる！”というシチュエーションのコントを披露した。

さらにダンサーのSHINGO（SHINGO OKAMOTO）を中心に「ウェキダンス」。ダンスが苦手な子どもでも覚えやすい振付をレクチャー。子どもたちにおなじみの楽曲にあわせて会場中の観客が楽しく身体を動かし、さらに笑顔が広がった。

助数詞をテーマにした「ポピンのズンドコ節」（ポピン）、生物の進化をヒップホップにした「ずっしんかー！」（ヴィーテ）では、ウェイキーやドーネなどが2階席、3階席に登場。観客の間近で踊りながら会場を一周し、子どもたちの歓ぶ声が上がる。

ハライチの岩井勇気が脚本を手がけたコントライターズ(2)は、ウェイキー、マリー、ヴィーテ、そして“モッソ”に扮したハライチが出演。“そっくりさんが街の中に現れた”というコントで会場全体に大きな笑いが生まれた。

ここからライブは後半へ。「カラーパッション」（マリーゴール）ではキャストと観客がハンカチを振り回して盛り上がる。本編の最後は、「踊れる子はその場で立って一緒に踊ろう！」という呼びかけからはじまった「それもいいね」。〈誰もが人それぞれ〉だから胸を張って進んでいこうとメッセージするこの曲は、『The Wakey Show』のコンセプトをしっかりと示していた。

アンコールではWakeysのメンバーとスペシャルゲストが揃ってステージへ。こっちのけんとの大ヒット曲「はいよろこんで」では、けんと＆Wakeysの貴重なパフォーマンスが実現。客席からも大きな手拍子が沸き起こり、会場のテンションは最高潮に達した。

ここでエドモンがウェイキーに手紙を渡す。送り主は、ウェイキーと一緒に世界を旅していた友達・バンボンベベ。〈あの「うた」をどうかみんなに届けてくれないか〉という手紙を読んだウェイキーが「僕みんなと歌いたくて曲を書いたんだ」と告白すると、会場から大きな拍手が送られる。披露されたのは、幹葉が作詞に参加した新曲「うたのうた」。〈希望のあさの うたを歌おう〉という歌詞を高らかに歌い上げて、大きな感動へとつながった。

最後は全員で“Awakeyのポーズ”。大きな拍手と歓声のなか、『The Wakey Show LIVE』はエンディングを迎えた。

なお、この日のライブの様子は、3月20日（金・祝）の9:00～10:00にEテレで放送決定。さらに『The Wakey Show～ザ・ウェイキー・ショウ』関連のアイテムもリリースされる。まずは2月18日には、番組初となるオリジナルサウンドトラック集『The Wakey Showソングアルバム - ORANGE -』が既にリリース。CDには番組エンディングテーマ「それもいいね」や1年分の学びうたを含む全35曲が収録されている。また本公演をノーカットで収録したDVD『The Wakey Show LIVE（ザ・ウェイキー・ショウ・ライブ)』が2026年7月15日に発売予定。こちらもぜひチェックしよう。

TEXT BY 森朋之

PHOTO BY 西槇太一

■『The Wakey Show LIVE』セットリスト

1. サニーストリートのなかま

2. クラップ＆コール

3. お笑いLIVE（ザ・マミィ、ハライチ）

4. アバンドーネ！

5. Plants Song

6. コントライターズ(1)（脚本：林田洋平）

7. ウェキダンス

8. ポピンのズンドコ節

9. ずっしんかー！

10. コントライターズ(2)（脚本：岩井勇気）

11. カラーパッション

12. それもいいね

EN1. はいよろこんで

EN2. うたのうた（新曲）

■番組情報

NHK Eテレ『The Wakey Show LIVE』

03/20（金・祝）9:00～10:00

出演

〈Wakeys〉ウェイキー（幹葉）、ヴィーテ（助川真蔵）、マリーゴール（早希）、ポピン（椙山さと美）、モッソ（山下優太郎）、ドーネ（chay）

〈サニーストリートの住人たち〉SHINGO（SHINGO OKAMOTO）、おじさん（マツモトクラブ）、おばあさん（鈴樹志保）、エドモン（ジョージ・ワダ）、ミドリーズ（はるき・りりあな・あやと・めあり・べに）

〈スペシャルゲスト〉こっちのけんと、ハライチ（岩井勇気・澤部佑）、ザ・マミィ（林田洋平・酒井貴士）

〈声の出演〉ジョン・カビラ

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『The Wakey Showソングアルバム - ORANGE -』

