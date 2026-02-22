25歳モーグル女子「うつ病」を公表　「滑り続けることが今の自分にとってどれほど難しいことなのか」　W杯富山大会欠場

うつ病の公表とW杯富山大会欠場を発表した柳本理乃(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル日本代表の柳本理乃が2月22日、自身のインスタグラムを更新。近年、うつ病と闘いながら競技を続けていたことを公表した。また、五輪の公式練習中の転倒により、帰国後に「腰椎横突起骨折」と診断されたことを受け、28日開幕のW杯富山大会を欠場することも発表した。

柳本は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と切り出し「ワールドカップ富山なんと大会を欠場することを決断いたしました。楽しみにしてくださった皆さま本当に申し訳ないです」と報告と謝罪を伝えた。

初の五輪は、モーグル13位、デュアルモーグル1回戦敗退だった柳本。紆余曲折を経て、25歳でたどり着いた大舞台だった。

「今シーズンのワールドカップ直前に鎖骨と第一肋骨を骨折してオリンピックに出ることはできないんじゃないかと目の前が真っ暗になりました。それでも周りの方々が私のために全力を尽くしてくださったおかげで、1ヶ月という自分でも信じられないほどの早さでワールドカップに戻ることができて、さらにはオリンピックの舞台に立つという人生で1番の夢を叶えることができて、奇跡の連続の日々でした。オリンピックで見た素晴らしい景色は一生の宝物です」

その五輪では、公式練習中に転倒。痛みを抱えながら本番に臨み、帰国後の検査で「腰椎横突起骨折」と診断された。「アドレナリンも痛み止めも効かなくて、痛くて力が入らなくて、正直滑れるような状態ではなかったと思います。そんなボロボロの状態でもオリンピックの舞台で最後まで滑り切れたのは、間違いなく皆さまの応援のおかげでした」と振り返った。

さらには、衝撃的な告白も記した。「また、ここ数年うつ病と闘いながら競技と向き合ってきましたが、心と身体のバランスを保ちながらトップレベルの世界で競技を続けるということが困難な状況になってしまいました。本当は滑り続けたいです。だけど、滑り続けることが今の自分にとってどれほど難しいことなのか。それを突きつけられる毎日で悔しいです。そして何よりもこんな決断を自分でしなければならないことが1番悔しいです」と思いを打ち明けた。