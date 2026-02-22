¡ÚÆÈºÛ¥¯¥¤¡¼¥ó¡Û¹â»Ô¼óÁê¡í¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë2026¡Á2028
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Àè¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡£¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤É¤³¤í¤«¡¢ÅöÁª¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÈæÎã¸õÊä¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¾ÅÞ¤Ë¾ù¤Ã¤¿14µÄÀÊÊ¬¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ë330µÄÀÊÊ¬¤ò½¸É¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤ò¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦É½¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖÌµÇÉÈ¶¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÅÞÆâ¤ÇÄ¹¤é¤¯¡¢¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÂç¾¡¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÌµÎé¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦Ã¯¤âµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¹â»Ô1¶¯»þÂå¤ÎËëÌÀ¤±¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤â¤³¤¦¤¦¤Ê¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÂç¾¡¤Ç¡¢ÍîÁªÃæ¤À¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬ÂçÎÌ¤ËÉü³èÅöÁª¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®Áªµó¶è¤ÇÌîÅÞ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£
ÅÞÆâ´ðÈ×¤Î¼å¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÄ°÷¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ø¹â»ÔÇÉ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Îµá¿´ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Á¹â»ÔÅª¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ïà¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂêá¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
²¿¤·¤í¡¢¼«Ì±¤¬Ã±ÆÈ¤Ç½°±¡Äê¿ô¡Ê¸½ºß¤Ï465µÄÀÊ¡Ë¤Î3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï·ëÅÞ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£Áªµó¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤ºËÁê¤À¤Ã¤¿¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤â¡¢¼«¤é»Å³Ý¤±¤¿²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ç300¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ëµÄÀÊ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ûË¡²þÀµ°Æ¤òÈ¯µÄ¤Ç¤¤ë¡£»²µÄ±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤â½°±¡¤ÇºÆµÄ·è¤Ç¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌµÁÐ¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÃû¸õ¤ÏÁªµóÃæ¤«¤é¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÀ¸¤ó¤ÀËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÉðÅÄÎÉÂÀ¸µÁíÌ³Áê¡ÊÊ¡²¬11¶è¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¡Ë¤Î±þ±ç¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Ê¡²¬¸©¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÉðÅÄ¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¡Ø°ÊÁ°¤Û¤ÉËãÀ¸¤µ¤ó¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯2Ç¯È¾¸å¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ò¹â»Ô¥«¥é¡¼°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¡ÚÉð´ï»º¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡©¡Û
¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¯¼£Åª¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£¸å¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼óÁê¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¡¢²þ³×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÎÂç¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿2·î9Æü¤Î¼óÁê²ñ¸«¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï
¡Ö¹ñÌ±¤«¤éÀ¯ºöÅ¾´¹¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤êÈ´¤±¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢º£¸å¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¼çÍ×¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Í½»»ÊÔÀ®¡¢¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¡¢£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡¢¤·ûË¡²þÀµ¡¢¤Î4ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬¤Þ¤º¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¡¢¤½¤ì¤âÎòÂåÀ¯¸¢¤ÎÍ½»»¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·¿Í½»»ºî¤ê¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂçÃÀ¤Ê´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¹½ÃÛ¤À¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÊäÀµÍ½»»ºî¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¢Â¤Á¥¡¢ÎÌ»Ò¡¢¥Ð¥¤¥ª¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¢³ËÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢17¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÌîÊÌ¤ËÀ®Ä¹¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿º£¡¢¤½¤Î¥×¥é¥ó¤ò½Í¡¹¤ÈË¡°Æ²½¤·¡¢µÄ²ñ¤Ë¾åÄø¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ô¤ÎÎÏ¤Ç¼«Æ°À®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¸µ´±Î½¡¢¸Å²ìÌÐÌÀ»á¤¬¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î17¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎòÂåÀ¯¸¢¤¬ºÎÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÉ±Ò»º¶È¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤¤¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Î²¼¤ËÉð´ï»º¶È¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ì¤òÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÆÃÏ¤ËÊ¼´ï»º¶È¤Î¾ë²¼Ä®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÉð´ïÍ¢½Ð»º¶È¹ñ²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Ë¤¢¤ë¡Ö5Îà·¿¡×¤ÎÀ©¸Â¤¬º£Ç¯Á°È¾¤Ë¤âÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÏµßÆñ¡¢Í¢Á÷¡¢·Ù²ü¡¢´Æ»ë¡¢ÁÝ³¤¤Î¡Ö5Îà·¿¡×¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ê¡¢Í¢½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¤«¤»¤ò³°¤·¡¢¿Í¤ò»¦½ý¤¹¤ëÉð´ï¤Ê¤É¤òÆ²¡¹¤ÈÍ¢½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê¸Å²ì»á¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Éð´ï»º¶È¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤¬¤½¤Î¸£À©Ìò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö»Ô¾ì¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2¤ÎÂçÀªÎÏ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ×ÖÅÙ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯±ßÇä¤ê¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¢Æþ¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ÇÊª²Á¹â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï¤è¤ê¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬¤¤¤¯¤é¡¢Éð´ï»º¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò´Þ¤àÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬µöÍÆ¤¹¤ë¡Ø¤Û¤É¤Û¤É¡Ù¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤«¤ä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚàËÉ±ÒÈñÁýÀÇá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤½¤¦¡Û
¤¿¤À¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤³¤À¤ï¤ëÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤À¯ºö¤Ï¡¢»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¸£À©Ìò¤¬¤¤¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯ºö¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯Ìò¤È¤Ê¤ë¤Ù¤ÌîÅÞ¤¬²õÌÇ¾õÂÖ¡£¹ñ²ñ¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½ºö¤È¤·¤Æ¼óÁê¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¹ñ²È¾ðÊó¶É¡ÊÆüËÜÈÇCIA¡Ë¤ÎÀßÃÖË¡¤Ïº£¹ñ²ñÃæ¤ÎÀ®Î©¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡¢¹ñ´úÂ»²õºá¡¢µìÀ«»ÈÍÑ¤Î¹çË¡²½¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¥«¥é¡¼¤Î¶¯¤¤ÊÝ¼éÅª¤ÊË¡°Æ¤¬º£¹ñ²ñ¤Ç»Å¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤Ë¤·¤í¡¢¹ñ´úÂ»²õºá¤Ë¤·¤í¡¢¹ñ²ñ¤Ë¾åÄø¤µ¤ì¤Æ¤ÏÇÑ°Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎË¡°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ê¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢¤ÎÀ¯ºö¤âÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Î²þÄû¡£¤³¤Î3·î¤Ë¤âÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²þÄû¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæ3.5¡ó¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸ÃÍ¤âÉâ¾å¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£3·î19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦¹â»Ô²ñÃÌ¤Ç¤½¤Î¶ÚÆ»¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Ê¤ß¤½¤¦¡£
¡Ö³ËÊ¼´ï¤òà»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤ºá¤Î»°¸¶Â§¤Î¤¦¤Á¡¢à»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤ºá¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ·³¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î³Ë¶¦ÍÑ¤Ç¤¹¡£
1967Ç¯¤ËÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿Èó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÅö»þ¤Îº´Æ£±ÉºîÀ¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æà¹ñÀ§á¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²ñ¤¬·èµÄ¤·¤¿¤À¤±¤ÇË¡Î§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½°±¡¤ÇÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ëº£¤Î¹â»Ô¼«Ì±¤Ê¤é¤½¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Î²þÄû¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ºÀÇ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¾ÃÈñÁýÀÇ¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Öº£Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÉ±ÒÈñ¤Ï9Ãû±ß¡£¤½¤ì¤òÂÐGDPÈæ3.5¡ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë12Ãû¡Á13Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÏËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐGDPÈæ2¡ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¥¢¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÌºÒÉü¶½ÀÇ¤Î°ìÉô¤Þ¤ÇÅêÆþ¤·¤Æºâ¸»³ÎÊÝ¤ËÌöµ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë10Ãû±ßÄ¶¤Îºâ¸»¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾ÃÈñÁýÀÇ¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Î²þÄû¤ò·èÄê¤¹¤ëº£Ç¯12·î¤Ë¤Ïºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤ÎÁýÀÇ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÎëÌÚ»á¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡£
¡Ö·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤Ë¤Ï½°»²¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»²±¡¤ÎÍ¿ÅÞÀªÎÏ¤ÏÏ¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Ý¿·¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â120µÄÀÊ¤È¡¢3Ê¬¤Î2¡Ê166µÄÀÊ¡Ë¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯µÄ¤Ï2Ç¯È¾¸å¤Î»²±¡Áª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÂç¾¡¤Ç50¿Í¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ê¤ë½°±¡¤Î·ûË¡¿³ºº²ñ¤Î¹½À®¤¬¼«Ì±Â¿¿ô¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîÅÞ¤ÎÄñ¹³¤ÇÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿·ûË¡¿³ºº²ñ¤¬¼«Ì±¼çÆ³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â28Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï9¾ò2¹à¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½°±¡²þÀµ°Æ¤ò¹ñÌ±¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë¡Ú¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡Û
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Î¸øÌó¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö»ä¤ÎÈá´ê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯´Ö0¡ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½°±¡²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿1·î19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î16Æü´Ö¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤Î¸øÌó¤òÉõ°õ¤·¡¢±éÀâ¤ä¸ø³«Æ¤ÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¡¢Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼«Ì±¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¡ØÀäÂÐ¤ä¤ë¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÌîÅÞ¤â»²²Ã¤¹¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤³¤Î²Æ¤Ë¤âÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤È¡¢ÌîÅÞ¤È¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¸¢¼Ô¤Î¼ºË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¹â»Ô¼«Ì±¤Ï½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2¤ÎÂ¿¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ì±¤À¤±¤ÇË¡°Æ¤òÄÌ¤·¡¢¸øÌó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÅÞÀÇÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÂÎÏµÄ°÷¤ÎÂçÈ¾¤Ï¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Åç¤ß¤É¤êÁíÍýÊäº´´±¤Ç¤¹¤é¡¢¡Ø¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ªÃã¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤âºÇ¸å¤Ï¸øÌó¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ì±Æâ¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¼õ¤±»ß¤á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë¡¡
¤µ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ëº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÆ»¡Ë¤Ï¿·ÂåÉ½¤òÁª½Ð¤·¤ÆÊ¬Îö¤ò²óÈò¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤ç¤»¤ó¤Ï½°±¡ÀªÎÏ49¿Í¤Î¾®ÅÞ¡£Ã±ÆÈ¤ÇÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¡Ê51¿Í°Ê¾å¤Î»¿Æ±¤¬É¬Í×¡Ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃæÆ»¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃæÆ»¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¹çÎ®¤·¤¿¤ê¡¢ÃæÆ»¤è¤ê¤â¥ê¥Ù¥é¥ë´ó¤ê¤Îº¸ÇÉ¿·ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¼«Ì±¤Ï300µÄÀÊ°Ê¾å¤ÎµðÂç¤Ê¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤ÏÆâÎØ¤Ç¥ß¥ËÀ¯³¦ºÆÊÔ¤ò¤·¤ÆÂÎÎÏ¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿µìÎ©·ûµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¡Ë
¹â»Ô¼«Ì±¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ìµó¤Ë3000±ß¤â¾å¾º¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¥¾¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë5Ëü7000±ßÂæ¤Ø¤È¹âÆ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç±ß¤Ï°ì»þ157±ßÂæ¤Ø¤È²¼Íî¤·¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤â¾å¾º¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤ò´üÂÔ¤·¡¢»Ô¾ì¤¬±ßÇä¤ê¡¦¥É¥ëÇã¤¤¤Î¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤¿¤À¡¢ºâ¸»¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÎºâÀ¯³ÈÄ¥¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤äÊª²Á¹âÆ¤ò¾·¤¯¡£¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Üºö¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¼Â¸½¤È¤¤¤¦Å·¹ñ¥â¡¼¥É¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÇËÃ¾¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¥â¡¼¥É¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼«Ì±¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈ¤Ê¤Î¤«¡¢¶§¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡©¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò