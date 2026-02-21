¡Ö¥Ìー¥Ö¥é¥ä¥Ã¥Ûー¡×¤Îº£¡¡ÆÃÌ¿½õ¶µ¡õ¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Êー¤¬ÀÖ¡õÀÄ¤ÎÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ë¡¡Ã¦¤¤¤À¤éÈþ½÷¹ßÎ×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¾¸ý¤È¤â¤ß¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²û¤«¤·¤¤½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥ÄÃ¦¤¤¤À¤éÈþ½÷¹ßÎ×¡¡°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥â¥¨¥ä¥ó¤Îº£
¡¡¹¾¸ý¤Ï¡ÖÃÓÊÕ°¦¤Á¤ã¤ó¡¡@aiikebe ¤ÈÎú¤µ¤ä¹á¤Á¤ã¤ó¡¡@sayakasazanami(ÀÎ¤Î·ÝÌ¾¤Ïµ×ÊÝ¤¤¤í¤Ï)¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Á´¿È¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿½÷À¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥¨¥ä¥ó¡£¡ÖÀÎ2¿Í¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎÁ´¿ÈÁé¿È¥¿¥¤¥Ä¤Ç¡¡¡Ö¥Ìー¥Ö¥é¥ä¥Ã¥Ûー!!¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿·Ý¿Í¡¡°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï·àÃÄSET¤ËºßÃÄ¤·¤Æ¤¿»ö¤â¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¥µ¥ó¥Çー¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¡ÖÃæ·Ñ¥³ー¥Êー¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢3¿Í¤Ç²ñ¤ª¤¦²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¼Â¸½!!¡×¤ÈÂÔË¾¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ2¿Í¤Î¶á¶·¤âÊó¹ð¡£¡Ö¤µ¤ä¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤â¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°¦¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ò¥Ã¥Ñ¥é¤Ö¤ê¡©¡ª¡¡º£¤ÏÂç³Ø½õ¶µ¤·¤Ä¤Ä¿§¡¹¹Ö±é²ñ¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥¨¥ä¥ó¤È¤·¤Æ¤âYouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿LIVE¤·¤¿¤ê¡¡¤½¤·¤Æ2¿Í¤È¤â»Ò°é¤Æ¤â¤·¤ÆË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñÏÃ¤â¤Ï¤º¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¡¡ÃÓÊÕ¤Ï·Ä±þÂçÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç¤ÇÆÃÌ¿½õ¶µ¤ò¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îú¤Ï¥â¥¨¥ä¥ó·ëÀ®Á°¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¸½ºß¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Êー¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¢1ËçÌÜ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¡¤â¤°¤¿¤í¤¦¤â¥ä¥Ã¥Ûー¥âー¥É¤Ë¡¡²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤ä¤é¿§¡¹¤ªÃý¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡¡¤Þ¤¿Äê´üÅª¤Ë½¸¤Þ¤í¤¦¤Íー¡×¤È·ë¤ó¤À¹¾¸ý¡£¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬¤¢¤Î¥Í¥¿¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¡£3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ½÷£³¿ÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
