2025年12月17日
º£¤äAI¤¬±³¤ò¤Ä¤¯¡Ê¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¶¼°Ò¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¼Ô¤¬Google¤ÎÍÎÁ¸¡º÷¹¹ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ChatGPT¤äGrok¤Î²ñÏÃ²èÌÌ¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ñÏÃ¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¿ÆÀÚ¤Ê¥Æ¥Ã¥¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¥¬¥¤¥É¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏMac¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¾ðÊóÀà¼è¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤»¤ëæ«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖClickFix¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹¶·â¤Î°¡¼ï¡£ËÜÍè¤Ïµ¶¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇñÙ¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Î¥¬¥¤¥É¡×¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¸¡º÷·ë²Ì¤ËÀø¤à¡Öµ¶¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È²óÅú¡×
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤ÎKaspersky¤Ï¡¢MacÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖAtlas¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÁõ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ªÌ¯¤ÊÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Öchatgpt atlas¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤Î¥È¥Ã¥×¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÏÈ¡Ë¤ËChatGPT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
¡¦¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ChatGPT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ØÈô¤Ó¡¢¡ÖAtlas¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
¡¦¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ¿Ì¾¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈAI¤Î²ñÏÃ¤ò¸ø³«µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¹¶·â¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¥¬¥¤¥É¡×
¡¦»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆMac¤Î¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥³¥Ô¡¼¡õ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¼Â¹Ô¡¢¸¢¸Â¤òµö²Ä¤¹¤ë¤È¡¢¾ðÊóÀà¼è¥Ä¡¼¥ë¡ÖAMOS¡×¤Ë´¶À÷¤¹¤ë
Huntress¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îæ«¤ÏÆÃÄê¤Î¥½¥Õ¥ÈÌ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖMac¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¡¼¥¿¤òºï½ü¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ä¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎÌ¤ò¶õ¤±¤ëÊýË¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Î¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤Ë¤â»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖAMOS¡×¤Ï¡¢Mac¤Î´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òº¬¤³¤½¤®Ã¥¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ç¡¼¥¿¡§ ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢¥ª¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¾ðÊó¡¢¥¯¥Ã¥¡¼
¡¦²¾ÁÛÄÌ²ß¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§ »ñ»º¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢
¡¦¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡§ macOS¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¥Ç¡¼¥¿
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡§ ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æâ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡ÖAI¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ò¼Î¤Æ¤ë
¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»Ø¼¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®¤¸¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£¹¶·â¼Ô¤ÏSNS¤ä¹¹ð¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¡ÖClickFix¡×¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢PowerShell¡ÊWindows¡Ë¤ä¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÊMac¡Ë¤ÇÆâÍÆ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯æ«¤À¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤äAI¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£
1¤Ä¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·µ¿¤ï¤·¤¤»Ø¼¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î»Ø¼¨ÆâÍÆ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÂÁ´¤Ê¼ê½ç¤«¡©¡×¤ÈAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Kaspersky¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹çAI¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀµ¤·¤¯·Ù¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
