JR²¬»³±Ø¹½Æâ¤Ë¡¢±Ø°÷¤é¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÊï¤Ã¤¿¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÁáÂ®¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢JR²¬»³±Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡Ä¡©
¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤¬J1¤Ë½é¾º³Ê¤·¡¢²¬»³¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£JR²¬»³±Ø¤Î±Ø°÷Í»Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ââ¡×¤¬¡¢¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¼Ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡£
¹¾ºäÁª¼êÌò¤Ï¿®¹æÀ°È÷¤Îµ»½Ñ¿¦
ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°È¾Àï¤ò¼ã¼ê±Ø°÷¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤ò±ØÄ¹¤ä±ØÄ¹·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¸Ç¤á¤¿¡£º£²ó¤ÏºÆ¤ÓÆþ¼Ò1¡Á3Ç¯ÌÜ¤Î10¡¢20ÂåÃæ¿´¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢6¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¹¾ºäÇ¤Áª¼êÌò¤Ï¿®¹æÀ°È÷¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»½Ñ¿¦¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ï¿·´´Àþ¶ÈÌ³¤äÁë¸ýÃ´Åö¼Ô¤é¡£¹¾ºäÁª¼ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¸å¤Ë·è¤á¤ë¡Ö¥Ð¥â¥¹¡×¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î12Æü¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎJR²¬»³»Ù¼Ò¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¤¯¤Þ¤Ê¤¯¡¦¤¿¤Ó¤Ë¤ã¤ó¡¢@Okayama_JR¡Ë¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È
¡¦²¬»³±Ø¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¥Ý¥¹¥¿¡¼Ž·ŽÀ¨¬¨¬¨¬¨¬(Žß¢ÏŽß)¨¬¨¬¨¬¨¬!!º£²ó¤â°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼
¡¦º£Ç¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¡¦º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªµ»½Ñ·Ï¤Î¿¦°÷¤µ¤ó¤Îºî¶ÈÉþÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤
¡¦¤ª¤ª¡¼º£Ç¯¤â¡ª¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¡¢¹¹¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í
¡¦¤ä¤Ã¤¿¤¡¤¡¤¡¡¡Íè¤¿Íè¤¿
¡¦ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¤Ê¤É¤È»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¸¡Æ¤
¼Â¤Ï¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Á°È¾Àï¡¢¸åÈ¾Àï¤É¤Á¤é¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¡¢¼é¸î¿À¤ÎGK¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊºÆ¸½ÅÙ¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¿Íµ¤¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤Ï±Ø°÷¤Î»³ËÜÍµÂÀÏº¤µ¤ó¤À¡£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤¬º£µ¨¡¢J1Àîºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢à´ÇÈÄÌò¼Ôá¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¹¤ê¾å¤²Ââ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Î±þ±çÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢1·î31Æü¤ËX¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°¡Ê@fagiano_koho¡Ë¤¬¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´°À®¡×¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï
¡¦³Æ¿Í¤òÇò¥Õ¥ÁÉÕ¤¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JR²¬»³±Ø¿¦°÷¤¬¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È´ª¤°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦¿·¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¡ª¡ª¤µ¤¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤âJR²¬»³±Ø¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¡¼Â¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦²¬»³±ØÈÇ¤â³Ú¤·¤ß
¡¦²¬»³±Ø¤Çº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤é¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß³Ú¤·¤ß
¡¦²¬»³±Ø¤Î¿¦°÷¤µ¤ó¡¢½ÐÈÖ¤Ç¤¹¤è¡ª
¤È¡¢²¬»³±Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
À¹¤ê¾å¤²Ââ¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Û¤É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿±Ø°÷¤é¤¬»ä¤¿¤Á¤Î±é½Ð°Õ¿Þ¤òÅª³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìËç¤¬´°À®¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Ï»÷¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¾È¤ì¤â¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²Ââ¡£
ÃÝËÜÍ´î¡¦²¬»³±ØÄ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤ÏºòÇ¯J1¤Ë¾º³Ê¤·¡¢²¬»³¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£J1¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¬»³±Ø¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
