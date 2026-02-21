ÅÅµ¤Âå¤ÎÌÀºÙ¤Ë¡Ö¸ýºÂ¿¶ÂØ³ä°ú¡§¢¥55±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤ÇÊÌ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ýºÂ¿¶ÂØ³ä°ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÇ¯´Ö¤Ç¤Îº¹³Û
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¸ýºÂ¿¶ÂØ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëè·î°ìÄê³Û¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡Ö¸ýºÂ¿¶ÂØ³ä°ú¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤Ë·î55±ß¤Î³ä°ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï55±ß¡ß12¥«·î¤Ç660±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÃÍ°ú¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ï»ÙÊ§¤¤Ëº¤ì¤òËÉ¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ä»Ä¹âÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£ÀáÌó³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼êÂ³¤¤Î´ÊÊØ¤µ¤ä°Â¿´´¶¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð´Ô¸µÎ¨1¡ó¤Î¥«ー¥É¤Ç¡¢·î¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬8000±ß¤Ê¤é¡¢1¥«·î¤Ç80±ßÁêÅö¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï960±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¸ýºÂ¿¶ÂØ³ä°ú¤ÎÇ¯´Ö660±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó300±ßÊ¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢£Î£Ô£Ô¥¹¥Þー¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÄê¿ô¤Î¿Í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢º¹¤Ï¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬0.5¡óÄøÅÙ¤Î¥«ー¥É¤Ç¤ÏÇ¯´Ö480±ßÁêÅö¤È¤Ê¤ê¡¢¸ýºÂ¿¶ÂØ³ä°ú¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥«ー¥É¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡ÊÑ¹¹¤Î¼ê´Ö¤ÈÃí°ÕÅÀ
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ä¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢È¿±Ç¤Þ¤Ç¤Ë1～2¥«·î¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ç¤ÏÍøÍÑÌÀºÙ¤Î³ÎÇ§¤ä´ÉÍý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢²È·×´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È±äÂÚ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È·×¤Î°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¥«ー¥ÉÍøÍÑ³Û¤¬ËÄ¤é¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤ÊÂ»ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡Ö´Ô¸µÎ¨¡×¤È¡Ö´ÉÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ÇÈ½ÃÇ
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î´Ô¸µÎ¨¤È²È·×´ÉÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÅÅµ¤Âå°Ê³°¤Î¸ÇÄêÈñ¤â¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÑ¹¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â½½Ê¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
·î55±ß¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ì¤Ðº¹¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¹³Û¤¬Ç¯´Ö¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£²È·×Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®¤µ¤Êº¹¤Ç¤â²È·×Á´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¸ýºÂ¿¶ÂØ³ä°ú¤Î55±ß¤ÏÇ¯´Ö660±ß¤ÎÀáÌó¤È¤Ê¤ê¡¢³Î¼Â¤Ç¼ê´Ö¤Î¾¯¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢º¹³Û¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ä¥ê¥¹¥¯¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡Ö¤ªÆÀ¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢²È·×´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
£Î£Ô£Ô¥¹¥Þー¥È¥È¥ìー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー