½õ»º»ÕHISAKO¡Ö1ºÐ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×»Ò°é¤Æ¤Î¡È¤Ù¤ÏÀ¡É¤Ë·Ù¾â¡Ö¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤ä¤Í¤ó¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡Ö¡Ú¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¡ÛÊ¿¶Ñ¡üºÐ¡ª¡©¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¤¤¤Ä¤µ¤»¤¿¡©¡ÚLIVEÀÚ¤êÈ´¤¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Ç¥Ó¥åー¤Î»þ´ü¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Þ¥Þ¤¬³Ú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤³¤½¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢1ºÐ3¥ö·î¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤«¤é¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢·î¤Ë1²óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö1ºÐÍ¾Íµ¤Ç¥Ý¥Æ¥È¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤à¤·¤í²¿¤¬¤À¤á¤Ê¤Î¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤ä¤Í¤ó¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬Í§¿Í¤«¤é¡Ö1ºÐ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¤¢¤²¤ë¿Í¤Ã¤Æ²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤òÈãÈ½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤´ÈÓ¤ä³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿´°àú¤Ê°é»ù¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥Þ¤¬¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿´¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÃÇ¸À¡£¥Þ¥Þ¤¬³Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¹¬¤»¤Ê´Ä¶¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¼«¿È¤¬¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÄó¸À¡£´°àú¤ÊÊì¿ÆÁü¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥Þ¥Þ¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢1ºÐ3¥ö·î¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤«¤é¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢·î¤Ë1²óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö1ºÐÍ¾Íµ¤Ç¥Ý¥Æ¥È¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤à¤·¤í²¿¤¬¤À¤á¤Ê¤Î¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤ä¤Í¤ó¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬Í§¿Í¤«¤é¡Ö1ºÐ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õー¥É¤¢¤²¤ë¿Í¤Ã¤Æ²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤òÈãÈ½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤´ÈÓ¤ä³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿´°àú¤Ê°é»ù¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥Þ¤¬¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿´¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÃÇ¸À¡£¥Þ¥Þ¤¬³Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¹¬¤»¤Ê´Ä¶¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¼«¿È¤¬¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÄó¸À¡£´°àú¤ÊÊì¿ÆÁü¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥Þ¥Þ¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
»º¸å¤ÎÂÎ·¿¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ªÉÔÄ´²þÁ±¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¤¹¤¹¤á
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¦¤ó¤ÁÏ³¤ì¡¢¼Â¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡£½õ»º»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÖÇØÃæ¥®¥ã¥¶ー¡×¤Î¤Ò¤È¹©É×
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¡¢ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿¡È²áÅÙ¤Ê¾ÃÆÇ¡É¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í