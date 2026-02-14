½é¿Ø¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¿·´ÆÆÄ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë»á¤¬¡¢22Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬Æ±´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ò1¡Ý2¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¥È¥¥¥É¡¼¥ë»á¤¬·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï7¾¡8Ê¬11ÇÔ¡£½ç°Ì¤â16°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤â¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥È¥¥¥É¡¼¥ë¿·´ÆÆÄ¡£½é¿Ø¤Ï¡¢¡È½ÉÅ¨¡É¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£³Ú¤·¤à¤Î¤ÏºÇ½é¤Î½Ö´Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤À¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÌäÂê¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¨¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤³¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥í¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½MF¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ê¥Á¥ã¡¼¥ê¥½¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Î¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤À¡£10¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢13¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¡Ë¥½¥é¥ó¥±¤Ï¹¢¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉüµ¢¤ÏÍè½µ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¿Í¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸Ãæ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°8ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¤á¤¶¤¹¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤«¤éÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÂç¤¤ÊÄ©Àï¤À¡£»ä¤ÎÂè°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢Àï¤¤¡¢Áö¤ê¡¢Àµ¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¾ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
