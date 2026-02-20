牧島 輝が、2026年2月25日に発売する1stミニアルバム『ガッシュ』より、新曲「ガッシュ」のレコーディングビデオを2月25日0時に公開することを発表した。

本映像は、牧島が作詞したミニアルバムの表題曲のレコーディング模様を撮影した映像だという。歌唱シーンに加え、レコーディング時の様子を収録し、牧島の人柄が垣間見える映像に仕上がっているとのことだ。

https://www.youtube.com/watch?v=SIufY2ash3Q

ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン、「ガッシュ」に加えて牧島が作詞した「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録される。「Gypso」は1月7日より先行配信として配信中だ。

また2月25日より、CD発売を記念したリリースイベントの開催も控えている。

◾️1stミニアルバム『ガッシュ』 2026年2月25日（水）発売

CD予約：https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec

詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html ▼形態

[初回限定盤 CD+DVD]品番：COZX-2306〜7 価格：3,500円（税込）

[通常盤 CD Only]品番：COCX-42640 価格：2,750円（税込） ▼CD収録内容

1.Liminal 作曲・編曲： BLVELY

2.ガッシュ 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY

3.Talking about… 作詞：内田ましろ 作曲・編曲：井上 泰次

4.Gypso（ガッシュver.） 作詞・作曲・編曲：ARAKI

5.月に言い訳 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：加藤冴人

6.未来を信じて 作詞：安田尊行 作曲・編曲：ミライショウ

7.羽根 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY ▼DVD収録内容

「ガッシュ」Recording Video / Making Video ▼先行配信「Gypso」

https://hikarumakishima.lnk.to/Gypso

※TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」OP主題歌 ▼配信キャンペーン情報

＜moraダウンロードキャンペーン開催決定！＞

対象期間中にmoraにて『ガッシュ』を「まとめてご購入」いただいた方全員に、ここでしか手に入らない「デジタルサイン入りアナザーカット壁紙」をプレゼントいたします！

・対象期間：2026年2月25日（水）0:00 〜 3月24日（火）23:59

・賞品：デジタルサイン入りアナザーカット壁紙

・詳細：https://mora.jp/privilege/656/ ＜ドワンゴジェイピープレゼントキャンペーン開催決定！＞

対象期間中にドワンゴジェイピーにて表題曲『ガッシュ』をご購入の上、ご応募いただいた方全員に「ジャケ写デザイン缶バッジ（40mm×40mm）」をプレゼントいたします！

・対象期間：2026年2月25日（水）0:00 〜 3月10日（火）23:59

・賞品：ジャケ写デザイン缶バッジ（40mm×40mm）

・詳細：http://r.dwango.jp/KK463XoO ＜LINE MUSIC再生回数キャンペーン開催決定！＞

2026年2月25日(水)より配信されるミニアルバム「ガッシュ」のリリースを記念して、LINE MUSICでの再生回数キャンペーンを開催いたします！ 『ガッシュ』の再生回数に応じて、抽選および応募者全員に素敵なプレゼントをご用意しております。

・対象期間（再生期間）：2026年2月25日（水）〜3月24日（火）23:59

・賞品：

A賞（3,000回以上再生の上、ご応募頂いた方から抽選で3名様）：牧島 輝 直筆サイン入りチェキ

B賞（300回以上再生の上、ご応募頂いた方全員）：牧島 輝 スマホデジタル壁紙 ▼イベント情報

日程：2月25日（水）18:30〜

場所：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)

内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ 日程：2月28日（土） ＜一部＞13:00〜 ＜二部＞16:00〜

場所：イオンモール川口前川 1Fサウスコート

内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ 日程：3月1日（日）＜一部＞13:00〜 ＜二部＞15:30〜

場所：SHIBUYA TSUTAYA 8Fイベントスペース

内容：特典会＆輝くじ 詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html

◾️タイアップ／TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』 ©岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会 ▼放送情報

2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始 ▼イントロダクション

頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？

癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！ ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。 ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……

別の世界へと転移してしまう。 突然の出来事にも落ち着いた様子で、

優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。

さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。 「休暇だと思って楽しみます」 誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、

自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。 有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！ ▼スタッフ

原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）

原作イラスト：さんど

漫画：百地

監督：能田健太

シリーズ構成：鈴木洋介

キャラクターデザイン：藤原彰人

総作画監督：藤原彰人、桜井正明

美術監督：明石聖子

色彩設計：鷲見淳兵

撮影監督：梶原義大

3D監督 ：熊倉ちあき

編集：中葉由美子

音響監督：渡辺 淳

音響効果：倉橋裕宗

音響制作：TOブックス

音楽：山下康介

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：SynergySP

アニメーション制作協力：アセンション ▼キャスト情報

リゼル：cv.斉藤壮馬

ジル：cv.梅原裕一郎

イレヴン：cv.柿原徹也

スタッド：cv.福山 潤

ジャッジ：cv.山下大輝

レイ：cv.鳥海浩輔

シャドウ：cv.安元洋貴

インサイ：cv.浜田賢二 ▼原作小説・コミカライズ情報

小説情報：「穏やか貴族の休暇のすすめ。」第1巻〜第20巻好評発売中！

コミカライズ：「穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC」第1巻〜第13巻好評発売中！ ▼WEB関連

公式HP ：https://odayakakizoku-pr.com/

公式X：https://x.com/odayaka_pr ＃穏やか貴族