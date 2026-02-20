牧島 輝、自身が作詞した新曲「ガッシュ」レコーディングビデオ公開決定
牧島 輝が、2026年2月25日に発売する1stミニアルバム『ガッシュ』より、新曲「ガッシュ」のレコーディングビデオを2月25日0時に公開することを発表した。
本映像は、牧島が作詞したミニアルバムの表題曲のレコーディング模様を撮影した映像だという。歌唱シーンに加え、レコーディング時の様子を収録し、牧島の人柄が垣間見える映像に仕上がっているとのことだ。
ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン、「ガッシュ」に加えて牧島が作詞した「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録される。「Gypso」は1月7日より先行配信として配信中だ。
また2月25日より、CD発売を記念したリリースイベントの開催も控えている。
◾️1stミニアルバム『ガッシュ』
2026年2月25日（水）発売
CD予約：https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec
詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html
▼形態
[初回限定盤 CD+DVD]品番：COZX-2306〜7 価格：3,500円（税込）
[通常盤 CD Only]品番：COCX-42640 価格：2,750円（税込）
▼CD収録内容
1.Liminal 作曲・編曲： BLVELY
2.ガッシュ 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY
3.Talking about… 作詞：内田ましろ 作曲・編曲：井上 泰次
4.Gypso（ガッシュver.） 作詞・作曲・編曲：ARAKI
5.月に言い訳 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：加藤冴人
6.未来を信じて 作詞：安田尊行 作曲・編曲：ミライショウ
7.羽根 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY
▼DVD収録内容
「ガッシュ」Recording Video / Making Video
▼先行配信「Gypso」
https://hikarumakishima.lnk.to/Gypso
※TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」OP主題歌
▼配信キャンペーン情報
＜moraダウンロードキャンペーン開催決定！＞
対象期間中にmoraにて『ガッシュ』を「まとめてご購入」いただいた方全員に、ここでしか手に入らない「デジタルサイン入りアナザーカット壁紙」をプレゼントいたします！
・対象期間：2026年2月25日（水）0:00 〜 3月24日（火）23:59
・賞品：デジタルサイン入りアナザーカット壁紙
・詳細：https://mora.jp/privilege/656/
＜ドワンゴジェイピープレゼントキャンペーン開催決定！＞
対象期間中にドワンゴジェイピーにて表題曲『ガッシュ』をご購入の上、ご応募いただいた方全員に「ジャケ写デザイン缶バッジ（40mm×40mm）」をプレゼントいたします！
・対象期間：2026年2月25日（水）0:00 〜 3月10日（火）23:59
・賞品：ジャケ写デザイン缶バッジ（40mm×40mm）
・詳細：http://r.dwango.jp/KK463XoO
＜LINE MUSIC再生回数キャンペーン開催決定！＞
2026年2月25日(水)より配信されるミニアルバム「ガッシュ」のリリースを記念して、LINE MUSICでの再生回数キャンペーンを開催いたします！ 『ガッシュ』の再生回数に応じて、抽選および応募者全員に素敵なプレゼントをご用意しております。
・対象期間（再生期間）：2026年2月25日（水）〜3月24日（火）23:59
・賞品：
A賞（3,000回以上再生の上、ご応募頂いた方から抽選で3名様）：牧島 輝 直筆サイン入りチェキ
B賞（300回以上再生の上、ご応募頂いた方全員）：牧島 輝 スマホデジタル壁紙
▼イベント情報
日程：2月25日（水）18:30〜
場所：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)
内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ
日程：2月28日（土） ＜一部＞13:00〜 ＜二部＞16:00〜
場所：イオンモール川口前川 1Fサウスコート
内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ
日程：3月1日（日）＜一部＞13:00〜 ＜二部＞15:30〜
場所：SHIBUYA TSUTAYA 8Fイベントスペース
内容：特典会＆輝くじ
詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html
◾️タイアップ／TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
▼放送情報
2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始
▼イントロダクション
頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？
癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。
ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……
別の世界へと転移してしまう。
突然の出来事にも落ち着いた様子で、
優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。
さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。
「休暇だと思って楽しみます」
誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、
自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。
有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！
▼スタッフ
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
監督：能田健太
シリーズ構成：鈴木洋介
キャラクターデザイン：藤原彰人
総作画監督：藤原彰人、桜井正明
美術監督：明石聖子
色彩設計：鷲見淳兵
撮影監督：梶原義大
3D監督 ：熊倉ちあき
編集：中葉由美子
音響監督：渡辺 淳
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：TOブックス
音楽：山下康介
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：SynergySP
アニメーション制作協力：アセンション
▼キャスト情報
リゼル：cv.斉藤壮馬
ジル：cv.梅原裕一郎
イレヴン：cv.柿原徹也
スタッド：cv.福山 潤
ジャッジ：cv.山下大輝
レイ：cv.鳥海浩輔
シャドウ：cv.安元洋貴
インサイ：cv.浜田賢二
▼原作小説・コミカライズ情報
小説情報：「穏やか貴族の休暇のすすめ。」第1巻〜第20巻好評発売中！
コミカライズ：「穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC」第1巻〜第13巻好評発売中！
▼WEB関連
公式HP ：https://odayakakizoku-pr.com/
公式X：https://x.com/odayaka_pr ＃穏やか貴族
