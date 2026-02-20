Image: Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2月10日（火）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年2月20日は、Anker Soundcore C50iがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【期間限定クーポン実施中】Anker Soundcore C50i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX55防水規格/ 最大28時間再生 / マルチポイント接続】 12,990円 （10%割引クーポン） 楽天で購入する PR PR

片耳約5.5gの軽量オープンイヤー型なのに重低音！ Anker Soundcore C50iがクーポンで10%オフに！

12mmダイナミックドライバー搭載で迫力のある低音を実現したAnker（アンカー）のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore C50i（Bluetooth 5.4）」が、現在、楽天市場にてクーポン利用で10％割引に！ 耳を塞がない設計と軽量ボディで、ながら聴きなのに高音質を実現してくれます。

本体重量は片耳約5.5gと軽量。耳を塞がないオープンイヤー構造なので耳への圧迫感が少なく、長時間の使用でも疲れにくいのが特長です。スポーツや家事、オフィスワークなど周囲の音を把握したいシーンでも安心して使えるのもプラス。

IP55の防塵・防水規格に対応しているので、突然の雨や汗にも強く、アクティブな利用にも適していますよ。

大型12mmダイナミックドライバーを搭載！ 最大28時間再生＆AI通話ノイズ低減で使い勝手も良し！

音質面では、12mmダイナミックドライバーを搭載。オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しています。

再生時間はイヤホン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大28時間と十分なスタミナ。通話時にはAIが周囲のノイズを効果的に低減し、クリアな音声を届けます。軽さ、音質、実用性のバランス重視な方にピッタリのイヤホンですよ。

【期間限定クーポン実施中】Anker Soundcore C50i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX55防水規格/ 最大28時間再生 / マルチポイント接続】 12,990円 （10%割引クーポン） 楽天で購入する PR PR

＞＞アンカー・ダイレクト楽天市場店はこちら

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場