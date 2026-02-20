『ポケモン』22年前のゲーム、Switchで27日配信 初代リメイク『ファイアレッド・リーフグリーン』突然発表でネット衝撃
2004年に発売されたゲーム『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』（FRLG）が、Nintendo Switchで2月27日に配信予定であることが20日、わかった。本体から接続できるニンテンドーeショップにて突然紹介された。
【画像】ホントだ！巨大なフシギバナ 配信される『ポケモンFRLG』場面カット
同ゲームは、シリーズ初代『ポケモン赤・緑』（1996年発売）のリメイク作品で、ゲームボーイアドバンスにて2004年に発売。『ポケモン赤・緑』からグラフィックを一新し、初代ソフトにはなかった「ナナシマ」のマップも追加され、冒険の舞台とスケールが大きく広がった作品となっている。また、専用のワイヤレスアダプタを用いた無線通信でのポケモン交換・通信対戦などの機能が搭載されていた。
今回配信されるソフトは、過去に発売された同名ソフトをSwitchで再現したもので、言語も当時を引き継いでおり、ゲーム内での言語変更には対応していないと説明されている。価格は2000円。
突然の発表にネット上では「急に！？なんの告知もなく！？」「これはめちゃくちゃ嬉しい！両方ともやりたい」「30周年ということで、やはり初代作品が来ましたね」「やばすぎる！？て言うかこれポケモンデーに発表すべき内容じゃないか！？」などと驚きの声あがり、Xでは「ファイアレッド」「FRLG」など関連ワードがトレンド入りしている。
（C）2004 Pokemon （C）1995-2004 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
