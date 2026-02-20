「今日好き」曽根凌輔、姉との息ぴったりダンス動画公開「絶対美人さん」「2人ともスタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた曽根凌輔が2月19日、自身のInstagramを更新。姉とのダンス動画を公開した。
【写真】「今日好き」17歳イケメン「絶対美人さん」“ほぼ顔出し”姉との2ショット
曽根は「お姉ちゃんとダンス」とコメントし、夜の屋外で少女時代のテヨン（TAEYEON）の楽曲「To. X」を踊る動画を公開。2人は白系のトップスとパンツで合わせており、曽根はチェックのマフラーを巻き、姉はストレートのロングヘアに黒いキャップを深くかぶった姿で息の合ったダンスを披露している。
この投稿、ファンからは「2人ともダンス上手」「お姉ちゃん絶対美人さん」「2人ともスタイル良すぎ」「すごく仲が良さそう」「お姉ちゃんと出てるの新鮮」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。曽根は天宮芽唯と2025年7月14日に完結した「ハロン編」にてカップル成立したが、同年10月23日にそれぞれのInstagramストーリーズで破局を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
