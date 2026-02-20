¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¡½¡½ÆüËÜ½é¤Î¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤ÇÁÔÀä¤Ë»¶¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É³ÊÆ®²È¤Îµ°À×
2006Ç¯¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½¤ÅÍ¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇTKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Àî¸ý·ò¼¡
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè53²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¶Ë¿¿¶õ¼êÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¹Ý¤ÎÆùÂÎ
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉµá¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤òóÕÌÀ´ü¤«¤é»Ù¤¨¤¿½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó94¡Ù¡Ê1994Ç¯7·î29Æü¡¦Åìµþ¥Ù¥¤NK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡£ËÜ¿¦¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥ä¥ó¡¦¥í¥ë¥à¥À¡¼¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬59ÉÃ¡¢TKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎµßµÞÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò²¿È¯¤â¿©¤é¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢Æ¬ÄË¤Ï¤¹¤ë¤·ÅÇ¤µ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Àî¸ý¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¤¤¤Þ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´éÌÌÂÇËÐ¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï´éÌÌ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅÇ¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÇ¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÎÐ¿§¤Î±ÕÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÐ¿§¤ÎÅÇßÃÊª¤Ï½½Æó»ØÄ²¤«¤éµÕÎ®¤·¤¿ÃÀ½Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ä²ÊÄºÉ¤äµÞÀç¹±ê¤Ê¤É½ÅÆÆ¤Ê¾Ã²½´ï¼À´µ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÌ£4Ê¬Â¤é¤º¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¼«¤é¤ÎÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ë¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁêÅö¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤«¤é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤¤¤¦¤Ù¤Àî¸ý¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ½éÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿ôÃÍÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½¾Íè¤Î³ÊÆ®µ»¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤Þ¤¬¤¤¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î»î¹ç¤ÏÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿ÀÈëÅª¤Ç·Ý½ÑÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥Ò¥¯¥½¥ó¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥°¥ì¥¤¥·¡¼½À½Ñ¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÀ©°µ¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤À¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿UFC¡Ê¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÂç²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥¯¥½¥ó¤Î¼ÂÄï¥Û¥¤¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤ÎÆ®¤¤¤Ö¤ê¤«¤é¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤ë¤È¤Þ¤¿¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ò¥¯¥½¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÂ¾¤Î»î¹ç¤Ï¿ÀÈëÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤È¤ÏÂÐ¶É¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Àî¸ý¤È¶¦¤Ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤Ù¤Î©¾ì¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÁðÌøÏÂ¹¨¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥´¥ë¥É¡¼¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢47Ô¤â¤ÎÂÎ½Åº¹¤¬¤¢¤ë¥À¥Ó¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ó¥¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÁðÌø¤ÏÊÒÂ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÎÀª¤«¤éÆ¬¾å¤ËÅ´·ý¤òÂÇ¤ÁÍî¤È¤µ¤ì¡¢»î¹ç³«»Ï¤ï¤º¤«20ÉÃ¤ÇÁÔÀä¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ç¤ÏÀî¸ý¤è¤ê1»î¹çÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¯ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎµßµÞÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö50kg¶á¤¤ÂÎ½Åº¹¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤ò¤Ê¤¼ÁÈ¤à¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢óÕÌÀ´ü¤Î¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤ÏÌµº¹ÊÌµé¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡£UFC¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤â¤½¤ì¤ËÊï¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Àî¸ý¤È¤Æ¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àî¸ý¤âÁðÌøÆ±ÍÍ¡¢»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢ÊÒÂ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»Õ¡¦º´»³¥µ¥È¥ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦ºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Áê¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤âÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àî¸ý¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÏÈò¤±¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ÇÀî¸ý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤È¤¤¤¦ÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë¡Ë¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Î±¦ÏÓ¤òÎ¾¼ê¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¥ê¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëº¸¼ê¤ÇÀî¸ý¤Î¸åÆ¬Éô¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¡¢´íµ¡¤òÃ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àî¸ý¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÓ¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¤éÄÏ¤á¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤âÆ°¤¯¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£ÄÏ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢È´¤±¤Á¤ã¤¦¡£ËÍ¤ÏËÍ¤Ç¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¤½¤ì¤Þ¤ÇÀî¸ý¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÓ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥à¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤ÎÁ°Îã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â»ÅÊý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¥í¥à¥ë¥À¡¼¤¬»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ÎÂÎÀª¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¡¼¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡ÖÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤â»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤Þ¤Ç¥í¥à¥ë¥À¡¼¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤«¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´ÊÃ±¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ú3Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡Û
Âç²ñÁ°¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö²È¤ËÌµ»ö¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÊÂÓ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ë¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¹ð¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Î¡ÖÌµ»ö¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÉÂ±¡¤ËÆóÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥ì¤¿¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥Ð¥ì¤¿¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ø°û¤ß²ñ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÅÁ¤¨¤ë³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¡¢¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ò¥¯¥½¥ó¤òÍâÇ¯¤â¾·æÛ¤·¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÂç²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£UWF·Ï¤â»¶È¯Åª¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¥Þ¥Ã¥Á¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦Ã¯¤â¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤È¤¤¤¦¹õÁ¥¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤ÎÏ©Àþ¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ï©Àþ¤Ç¹Ô¤¯¤«¤ÇÆâÉô¤Î°Õ¸«¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶ØÃÇ¤Î¼Â¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤´Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¥¼¥Í¥é¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤Ë¶á¤¤¤½¤ì¤ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¡¢2¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¿¹Ô¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àî¸ý¤ÏÍâ95Ç¯4·î20Æü³«ºÅ¤Î¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó95¡Ù¤Ç¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¦¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤òÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤âÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ97Ç¯11·î29Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó97¡Ù¤Ç¥í¥à¥ë¥À¡¼¤ÈºÆÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡££±£Ò¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Ê¤É»î¹ç¤ò¹¶Àª¤Ë¿Ê¤á¡¢3R¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇ´¤ë¥í¥à¥ë¥À¡¼¤«¤é¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£½éÂÐ·è¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢À¨»´¤Ê¾ìÌÌ¤Ï³§Ìµ¡££³Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àî¸ý¤¬¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
3Ç¯±Û¤·¤ÎºÆÀï¤Ç¥í¥à¥ë¥À¡¼¤«¤é°ìËÜ¾¡¤Á
º£²ó¸¶¹Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Àî¸ý¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó94¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤¿¤·¤Î³ÊÆ®µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àî¸ý¤¬ºÇ¸å¤ËMMA¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯11·î1Æü¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÈÕÇ¯¤Ï¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¸ùÀÓ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤ÏàÀ¸¤¤ëÅÁÀâá¤È¤·¤Æ¤½¤Î»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£20Âå¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈMMA¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àî¸ý¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎMMA¤Ïº´»³ÀèÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×
º£Ç¯58ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Î·Á¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
