話題のニュースをテーマに、多様なバックグラウンドを持つ出演者が白黒はっきりとした意見をぶつけ合う新感覚トークバラエティ「IN MY OPINION Presents BLACK or WHITE」（以下、「BLACK or WHITE」）。ソーシャル経済メディア「NewsPicks」とKDDI株式会社、「ゴッドタン！」等を手掛ける制作会社 シオプロと共同制作した大人気番組です。

そんな「BLACK or WHITE」が、公開収録イベント「IN MY OPINION Presents BLACK or WHITE 大天下獲りFESTIVAL」を2月8日、東京・豊洲PITにて開催。番組ご意見番のアレン様と岸谷蘭丸さんをはじめ、ひろゆきさん、トイアンナさん、紺野ぶるまさんが登壇。体調不良のため残念ながら欠席となったトンツカタン森本の代打としてアンタッチャブル柴田さんがMCを務めました。

以前行った公開収録には「70名の定員に1700名の応募があった」というほど熱いファンがいる「BLACK or WHITE」。本イベントにも多くの申し込みがあり、チケット当選は高い倍率となったそう。当日は都内でも積もるほどの雪となりましたが、会場は幸運にもチケットを手にしたファンのみなさんの熱気で溢れていました。アレン様、蘭丸さん、森本さんと写真が撮れるフォトスポットや、品切れ続出となったオリジナルグッズ販売も。

開演時間になり会場が暗くなると、ステージには岸谷蘭丸さんの姿が。ジャケットの胸ポケットには森本さんも写っているアクスタを入れ、「森本さんと天下獲ろうって言ってたのにな…俺一人でどうすればいいんですか、森本さん！」とぼやく姿に声援が贈られます。MCの柴田さんの呼び込みで、ひろゆきさん、トイアンナさん、紺野ぶるまさんが登場し、早くも盛り上がりを見せますが、アレン様の姿がいらっしゃらない？！ザワザワする会場。

すると会場後方にスポットライトが当たり、ショッキングピンクのドレスを身に纏ったアレン様が登場！ 「ありがとう」と微笑みながらお手振り、時にはファンとハイタッチしながら客席の間を優雅に歩きます。ステージに上がり、さらに輝きを増すアレン様に歓声は止まる所を知りません。手作りうちわやカンペなどの応援グッズを持っている方も多く、アレン様はもちろん、蘭丸さん、森本さん、急遽参加になった柴田さんのうちわを持っている方もいて、あたたかい現場だなあと感動しました。

アレン様と初共演となった紺野ぶるまさんは「『BLACK or WHITE』って毎回何十万再生、百万再生されていると思うのですが、そのうちの一万回は私が観ています」と言うほど番組のファンだそう。番組に何度か登場し「下ネタOKだと思われたのだと思います」というトイアンナさんに、他番組で何度か共演経験のあるひろゆきさんと、濃すぎるゲストメンバーに期待が高まります。

最初の議論テーマは「SNSでの晒し行為は正義か」。昨今、学校でのイジメを撮影した動画がSNSで拡散され、自治体や警察が動くという事例が多数発生していますが、イジメなどの悪い行為を止める為だとしても、それを晒すことの是非についてそれぞれの意見を発表します。

「被害を受けている方の自衛の手段としてはあるべきだし、止めるようなものではないと思います。ただ、正義ではないと思う」（蘭丸さん）、「被害者の方を自分の子供に置き換えて考えてしまうんです。この動画がなかったら、無かったことになっていたのかな？ということがめちゃくちゃ怖い。SNSでの晒しが“担わざるを得ない”部分もあると思う」（紺野さん）、「“必要悪”だと思っています。動画は切り取りが出来てしまうので、フェアではない。でも、実際にイジメが起きてしまった時にそれを解決する為の法律が追いついてないのだったら、（晒し行為は）悪いことだけれどやらざるを得ない」（トイアンナ）、「お店の場合、晒した方が業務威力妨害で訴えられることもある。相手が悪いことしたから何やってもいいよってわけではないんです」（ひろゆき）とそれぞれの意見をコメント。

アレン様は「私はめちゃくちゃ晒しますよ。イジメ問題も、これがネットに出なかったら無かったことになっちゃうじゃない。こうやってネットで話題になっているから警察もやっと動くわけ。重い腰を動かすにはネットの影響力はある程度必要なんじゃないかなと思っています」と意見。激しく交わされる意見に観客は大きく頷いたり、時には笑いながら、議論を楽しんでいました。

この日はその他にも、

・仕事中にXでセクシーなお姉さんを見てしまう僕を叱責してください

・SNSで拡散される嘘の性知識に困っています

・親がインスタグラマー気取りでしんどい

・自分の娘に「容姿が優れていない」と伝えるべきかどうか

・人前で放屁をする夫が嫌すぎる

といった、「BLACK or WHITE」でしか出来ないエキサイティングなテーマで議論が行われました。公開収録ということで、番組上ではカットや“ピー音”となっている、下ネタも多いに飛び出し、会場は爆笑に包まれました。本放送ではどの部分が使われているのか、否、どこを使えるのか！ 筆者も楽しみに待ちたいと思います。

イベントの最後には、アレン様より「今こんなに人を集められる番組って無いですよ。みなさんお金を払ってきてくださっているわけですから、続けないといけないなと思います。本当にありがとうございます」とファンの皆さんに感謝のメッセージが贈られ、会場には大きな拍手が鳴り響きました。

番組情報

『IN MY OPINION presents BLACK or WHITE』

NewsPicks YouTubeアカウントにて配信

出演：アレン様、トンツカタン森本、岸谷蘭丸 他