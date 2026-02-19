【KKD】“ザクぽろ”新食感の「クルーラー生地」を使った『ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー』など3種の春ドーナツ/ティードリンク2種も同時販売
クリスピー･クリーム･ドーナツ(KKD)は、2026年2月25日から4月上旬頃までの間、異なる食感に仕立てた春のドーナツ3種を全店舗で販売する。
ラインアップは、新開発のクルーラー生地を使った“ザクぽろ”食感の『ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー』、イースト生地をベースにした『スプリング レモネード』、“ほわっともっち〜り”食感にアップデートしたKome-Doughの新商品『Kome-Dough いちごミルク』の3種。
あわせて同日より、3種の新商品とのペアリングも楽しめる、ティードリンク2種『ストロベリー ジャスミンティー ラテ』『玉露入り煎茶レモネード』を限定販売する。5月下旬頃に終売予定。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
【すべての画像(9点)はこちら】“ザクぽろ･ふわフワ･ほわモチ”の異なる食感が楽しめる全3種の春ドーナツ、ティードリンク2種もラインアップ〈米粉に次ぐ“新食感”の「クルーラー生地」を新たに開発〉
KKDは、アメリカらしさを大切にしながらも日本人の味覚に合わせた商品開発を行ってきた。これまでに、「オリジナル･グレーズド」をベースに2016年に誕生した「ブリュレ グレーズド」シリーズや、2023年に発売し2024年にレギュラー商品化した、国産米粉入りの「Kome-Dough」シリーズなどを販売してきた。
今回、日本上陸20周年という節目に、“食感”のバラエティを求めるニーズに応え、米粉に次ぐ“新食感の生地”として「クルーラー生地」を開発した。
新開発の「クルーラー生地」は、さっくりとした食感が特徴で、これまでのKKDにはない“ザクぽろ”食感が楽しめる。パスタに使われることが多いデュラム小麦粉を使うことで、サックリした食感に仕立てた。頬張る瞬間は“ザクッ”とした食感を感じ、その奥に“ホロッ”としたやわらかな味わいを感じられるという。
また、Kome-Doughシリーズの生地のリニューアルを行い、より“もっち〜り”とした食感にした。試食したKKD社員の9割以上が「従来品よりもさらに美味しくなった」と回答し、「生地のもちもち感が強くなった」「さらにもちもちした。生地だけでも美味しい」と好評だという。〈春の新作ドーナツ 3種ラインアップ〉
◆『ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー』
【販売期間】
2026年2月25日〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
356円(イートイン363円)
“ザクぽろ”食感でクッキーのようなクルーラー生地をミルキーなホワイトチョコでコーティングした。さらに、ピスタチオとバター風味のクランブルをトッピングし、ザクザクとした食感も加えた。生地とトッピングのダブルの食感が楽しめる。
◆『スプリング レモネード』
【販売期間】
2026年2月25日〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
356円(イートイン363円)
イースト生地をベースに、KKDのドリンクでも人気の「レモネード」をかけ合わせた。ふわふわのリングドーナツをホワイトチョコでコーティングし、甘酸っぱいレモネード風味のナパージュでつつんだ。さらに、ホワイトチョコでラインを描いてその上に角切りのレモンピールをトッピング。鮮やかなイエローカラーが春らしく、すっきりとした味わいのドーナツに仕立てた。
◆『Kome-Dough いちごミルク』
【販売期間】
2026年2月25日〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
378円(イートイン385円)
リニューアルしたKome-Doughの新商品。国産米粉入りの生地に、バニラクリームと「とちあいか」入りのいちごクリームをダブルで絞り、さらにホワイトチョコでラインを描いた。トッピングには真っ赤なフリーズドライストロベリーを添え、彩りと味わいにアクセントを加えている。いちごの甘さと、お米のほのかな甘さが感じられる。
※一次原材料として小麦粉は使用していないが、小麦デンプンを使用している。
◆『スプリング ダズン ハーフ(6個)』
【販売期間】
2026年2月25日(水)〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
1,728円(イートイン1,760円)
『ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー』『Kome-Dough いちごミルク』『スプリング レモネード』『ホワイト スマイル』各1個と、『オリジナル･グレーズド』2個の計6個入り。
◆『スプリング ボックス (3個)』
【販売期間】
2026年2月25日(水)〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
1,058円(イートイン1,078円)
『ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー』『Kome-Dough いちごミルク』『スプリング レモネード』の計3個入り。〈春らしいティードリンク2種も販売〉
◆『ストロベリー ジャスミンティー ラテ』
【販売期間】
2026年2月25日(水)〜5月下旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
572円(イートイン583円)
ピンクの見た目の春色のフルーツミルクティー。華やかな香りのジャスミン茶に果肉入りストロベリーソースとミルクを加え、仕上げにバニラシロップでやさしい香りを加えた。すっきりとしたジャスミン茶と、甘いストロベリーとミルクが混ざり合う、風味豊かな春らしい味わい。
◆『玉露入り煎茶レモネード』
【販売期間】
2026年2月25日(水)〜5月下旬頃 ※なくなり次第終了
【販売価格】
529円(イートイン539円)
昨年春に販売し、好評だった商品が再登場する。熊本県産玉露を加えた国産煎茶(緑茶)に、クリスピー･クリーム オリジナルレシピのレモネードを合わせた。玉露の深い香りとうまみに、すっきりとしたレモンの酸味と香りが楽しめる、すっきりと爽やかな味わいのティーレモネード。
【すべての画像(9点)はこちら】“ザクぽろ･ふわフワ･ほわモチ”の異なる食感が楽しめる全3種の春ドーナツ、ティードリンク2種もラインアップ