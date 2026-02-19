¡Ö¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×26ºÐ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤óÂ³ÅêÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡¡¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×ÃÝÆâÌ´¤µ¤ó
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÝÆâÌ´¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºßNHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¡¢¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡¦¤æ¤á¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÂ³Åê¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×½Ð±éÃæ¤ÎÃÝÆâÌ´¤µ¤ó
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤â¡Ø¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬ÌÚ¤Î±Æ¤«¤é¤³¤Á¤éÂ¦¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â³Åê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊúÉé¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î»Ò¶¡Ã£¤È¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òµ§¤Ã¤Æ¡¢²Î¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Ã¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ëÊó¹ð¤Ç¤¹¡¡ÍèÇ¯ÅÙ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ÎÀ¼Ä°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤æ¤á¤Á¤ã¡¼¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¿Æ»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂ³ÅêÊó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¡×¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¤âÄ¹¤¤¤«¤éÎãÇ¯¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤¬Æ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ä¡¢¡Ö¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙTHE "ULTRA" STAGE¡×¤Ê¤É¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£18Ç¯¤«¤é¤ÏNHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£