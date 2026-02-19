【熱愛スクープ】競泳界BIGカップル誕生！池江璃花子＆萩野公介…愛車で二人きり｢箱根へ温泉旅行｣

“水の申し子”が選んだ相手は金メダリスト

ミラノ・コルティナ五輪に負けない、オリンピアンたちの熱き共演を目撃したのは２月上旬の週末のことだった。

都内のコンビニに、陽を浴びて″金メダルカラー″に煌めく１台の車が入って来た。運転席から降り立ったのは、ド派手な車に負けないオーラを放つ女性--競泳界のヒロイン・池江璃花子（25）だ。

その隣を、赤茶色のペイズリー柄のジャケットに紫のスニーカーという、これまた独特なカラーリングのコスチュームでキメたガタイの良い男性がピタリと並走している。’16年リオ五輪の400ｍ個人メドレーで金メダルを獲得した競泳界のレジェンド・萩野公介（31）である。

二人は談笑しながら軽食や飲み物等を手際よく買い込んだ。これからの運転に備えるためであろう。「目的地までの″長水路″は、自分の出番」とばかりに、萩野が慣れた様子で運転席へ飛び込み、阿吽の呼吸で池江は助手席へ。金メダルカーは静かにスタートを切った。

日本競泳界が誇るトップアスリート二人。トレーニング施設にでも向かうのかと思いきや、金メダルカーは首都高から東名高速、海老名サービスエリアで休憩してからーーん？ これって箱根に向かってる？

「実はこの二人、昨年秋頃から真剣交際しているんですよ。この日は束の間の休みを利用して、池江の愛車で箱根へ温泉旅行に行ったそうです。池江はロス五輪を目指して連日ハードなトレーニングを積んでいますし、萩野は解説者や水泳教室などで全国を飛び回る日々。この日も池江は午前練習を、萩野はラジオの生放送を終えた後に合流したそうです」（萩野の知人）

旅先ではプール……ではなく温かい温泉に入り、″水入らず″の時間を過ごしたようだ。旅行がよほど楽しかったのか、２月11日、池江は自身のインスタグラムを更新し、旅の思い出を投稿している。

投稿を見る限り、露天風呂付きの個室が有名な４つ星旅館に泊まったようだ。添えられていた音楽は、オーストラリア人有名歌手Ｓｉａのラブバラード『Ｓｎｏｗｍａｎ』。サビにある〈どんな季節もあなたが私の帰る場所〉という歌詞は、池江の萩野への想いを代弁していたのかもしれない。

2月19日発売の『FRIDAY 3月6日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、二人の交際のきっかけになった出来事から、関係者が明かした「ある不安」、さらに箱根デートの仲睦まじい様子などを写真とともに報じている。

『FRIDAY』2026年3月6日号より